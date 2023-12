Missed Fists: Fighter acerta um nocaute com um único golpe para encerrar uma briga inacreditável de 76 segundos

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Estamos chegando ao final de 2023 e você sabe o que isso significa? É hora da lista! Neste ponto do calendário, tenho certeza de que todos os fãs de luta estão compilando em suas cabeças seus próprios destaques do Melhor do Ano, com 2023 produzindo alguns dos momentos mais memoráveis ​​​​e verdadeiramente surpreendentes da história do MMA.

Antes de você tirar suas conclusões de final de ano, poderíamos propor mais uma adição tardia?

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Shuya Kimura x Shota Taguchi

Há momentos nos esportes de combate em que dois caras ou dudettes simplesmente concordam tacitamente que, assim que entram no palco da luta, eles começam a espancar um ao outro até o esquecimento e fazem perguntas mais tarde.

No espírito de Frye-Takayama, aqui está Shuya Kimura vs. Shota Taguchi em um show do GLADIATOR na última sexta-feira em Osaka, Japão:

Setenta e seis segundos. É isso. Essa é a luta.

Uma troca selvagem de feno. Um nocaute. Mais socos poderosos para frente e para trás. Um lance de judô. Um nocaute de cara. Essa é uma luta perfeita, pessoal.

Claro, pode-se preferir a ação de alto risco de Alexandre Pantoja x Brandon Moreno (minha escolha pessoal do FOTY) ou o caos absoluto de Chepe Mariscal x Trevor Peek, ou talvez até mesmo um thriller polêmico como a revanche de Alexa Grasso x Valentina Shevchenko . Mas graças ao olhar atento de Caposa, temos mais uma luta inacreditável para valorizar, mesmo que não chegue ao top 5 deste ano.

Ramazan Asilderov vs. Artur Selimov

No que diz respeito ao Retorno do Ano, Ramazan Asilderov deve dar a sua opinião quando a lista for publicada.

Embora não esteja claro exatamente o que aconteceu com Asilderov naquele deslize, ele estava claramente em uma posição desconfortável enquanto Arthur Selimov tentava capitalizar. Isso não impediu Asilderov de desferir um gancho bem no meio, que removeu com força o bocal de Selimov.

Mesmo que Asilderov realmente sofresse algum tipo de lesão, ele provavelmente tinha tanta adrenalina correndo em suas veias depois daquele nocaute que estaria à altura de competir com Usain Bolt.

Um replay gratuito do Hardcore FC está disponível no YouTube.

Simon Holubek vs. Zsolti Lelkes

Eu sempre digo que não viajamos o suficiente para a Eslováquia, então vamos consertar isso agora dando uma olhada no nocaute na cabeça de Simon Holubek em um evento de Champion Fighting em Samorin.

Não há muito a dizer aqui além de “chute alto, a árvore cai”.

Haruo Ochi x Yusuke Uehara

Shunta Nomura x Yuki Iwakura



Falando em tendências para 2023, recentemente vimos KOs consecutivos no UFC Austin e como essas coisas tendem a acontecer no MMA, a finalização parece ser contagiante.

O vírus slam se espalhou até Tóquio, onde Haruo Ochi bombardeou Yusuke Uehara para reivindicar o título interino do peso palha de Deep.

Essa foi uma variação do canivete, para vocês, cabeças de wrestling profissional. “Big Sexy” Kevin Nash ficaria orgulhoso.

Ainda neste show, Shunta Nomura mostrou que o clássico combo 1-2 ainda é eficaz, ao derrubar Yuki Iwakura com dois socos no alvo.

Losene Keita vs. Niko Samsonidse

Quando vimos pela última vez o peso pena belga Losene Keita, ele estava sofrendo sua primeira derrota na carreira após sofrer uma lesão no pé em julho passado. No último sábado, ele se recuperou de forma enfática, derrubando Niko Samsonidse no Oktagon MMA 50 para conquistar o cinturão vago dos penas da promoção.

O QUE. A. NOCAUTE! Losene Keita vence Samsonidse no segundo round e conquista o cinturão peso pena do OKTAGON MMA. Um desempenho impressionante que prova mais uma vez que ‘Pantera Negra’ é uma das melhores perspectivas do mundo. https://t.co/TVP7NaDRbZ | DAZN | Canal 4 pic.twitter.com/RPL6QTBrAs – OCTAGON MMA (@OktagonOfficial) 9 de dezembro de 2023

Keita, que completa 26 anos no final do mês, continua sendo alguém a ser observado e não seria surpresa para ninguém se ele viajasse para a América do Norte em 2024.

Aleks Rosiak vs. Bartlomiej Chorazy

A isenção de responsabilidade usual aqui, esse último destaque foi do Oktagon MMA da República Tcheca, que não deve ser confundido com o Octagon Fight League da Polônia (ou Octagon League do Cazaquistão).

Então, sim, o próximo clipe é da promoção do Octógono Polonês. E este é Aleks Rosiak.

Rosiak é estilo em Bartlomiej Chorazy e mesmo que Chorazy consiga fazer contato durante essa sequência de final de luta, provavelmente era isso que Rosiak queria ao acertá-lo com uma pata de Anderson Silva que desliga tudo.

Um replay gratuito da Octagon League 14 está disponível no YouTube.

Ivan Kulak vs. Bogdan Plutakhin

Rodrigo Cossio vs. Thiago Maldonado

Bunyod Ghulomov vs. Farzodzhon Sunnatillaev



Aparentemente, as viagens ao reino das sombras tiveram 25% de desconto esta semana se você mandasse seu passageiro para lá com uma joelhada na cabeça. Aqui estão três lutadores que aproveitaram essas grandes economias.

O peso leve bielorrusso Ivan Kulak melhorou para 7-0 em um evento do Ural FC (não seja processado!) Em Moscou, com uma joelhada que impediu Bogdan Plutakhin de atacar. Essa finalização é duplamente satisfatória por alguns motivos: 1) Kulak limpa o próprio sangue depois e 2) qualquer um que odeia quando um lutador empurra seu oponente até a cerca com golpes e depois atira para uma queda deve adorar isso.

A conclusão óbvia disso? NSS = Nunca pare de atacar.

No Fusion FC 70 (replay disponível no UFC Fight Pass), em Lima, no Peru, Rodrigo Cossio acertou um pouco de ar para acertar Thiago Maldonado com uma joelhada direto no queixo.

Do outro lado do espectro de nocaute de joelho em Samarcanda, Uzbequistão, Bunyod G’ulomov foi alto, mas teve que mirar baixo para pegar Farzodzhon Sunnatillaev depois de derrubá-lo com um chute giratório.

Ótimo timing, grande precisão e uma grande paralisação do árbitro que reconhece um lutador acabado quando o vê.

Um replay gratuito do Amir Temur Fighting Championship 20 está disponível no YouTube.

Enquete Quem ajoelhou melhor?



0% Bunyod Ghulamov (0 votos)

0 votos no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.