Vanessa Bryant compartilha foto no Instagram do primeiro dia de namoro com Kobe: hoje faz 24 anos

Vanessa Bryant voltou à cena em Nova York, onde conheceu Kobe Bryant 24 anos depois, com seus filhos, quase quatro anos após sua morte em 2020.

Quase 25 anos depois, quando se dirigiram para a Big Apple, eles visitaram a cidade, como a Árvore de Natal Rockefeller, antes de irem para um jantar, enquanto a família desfrutava da companhia um do outro e estava visivelmente feliz.

O presente épico de Vanessa Bryant para o time de basquete universitário da USC

Bryant carregou uma foto comovente do par desde o dia em que se viram pela primeira vez, ao mesmo tempo que o Los Angeles Lakers a lenda usava um suéter esportivo cinza enquanto estava com o braço em volta de sua futura esposa.

Naquela época ela estava vestindo uma camiseta rosa e jeans azul claro quando eles se conheceram no set de um Snoop Dogg videoclipe, a partir daí não passou de amor até sua morte prematura.

Instagram/vanessabryant

Ela legendou a foto na plataforma de propriedade da Meta, “24 anos atrás… Dia 1”, ela escreveu, “# 1999 27/11/99.”

Depois de se conhecerem em 1999, eles começaram a namorar e ficaram noivos apenas seis meses depois, em 2000, o casal optou por evitar um acordo pré-nupcial quando se casaram em 2001. Seu primeiro filho nasceu em 2003, com mais seguidores em 2006, 2016 e 2019, apesar de eles quase se divorciaram no meio.

Instagram/vanessabryant

Como Kobe morreu?

Bryant foi morto em 26 de janeiro de 2020, quando um helicóptero em que ele estava caiu na Califórnia. Sua filha, Giannatambém morreu no acidente que abalou o mundo.

O helicóptero atingiu a encosta de uma montanha às 09h45, horário do Pacífico, após tentar voar sob chuva fraca e neblina logo após partir do aeroporto John Wayne, em Orange County.

Instagram/vanessabryant

Ninguém sobreviveu ao acidente, deixando o Bryanté lamentar a perda de seu patriarca e de sua filha e irmão.

Vanessa Bryant mais tarde ganharia US$ 28,85 milhões do condado de Los Angeles depois que as fotos do acidente foram compartilhadas sem sua permissão.