ESPN pede desculpas por mostrar peitos de mulher piscando durante transmissão do Sugar Bowl

A ESPN está se desculpando por mostrar um top feminino durante a transmissão do Sugar Bowl na segunda-feira… dizendo que a filmagem da NSFW nunca deveria ter visto a luz do dia.

Os fãs de futebol ficaram surpresos depois que a rede transmitiu um clipe da Bourbon Street enquanto retornavam de um intervalo comercial no Washington Huskies vs. Combate do Texas Longhorns … que contou com a negociação da senhora por um conjunto de contas, expondo seu seio enquanto a câmera descia pela área icônica.