Stephen A. Smith, da ESPN, desafia Donald Trump para um debate: eu o comeria vivo

EUparece cada vez mais provável que Donald Trump garantirá a nomeação do Partido Republicano para o próximo Eleição presidencial dos EUAcom um desempenho dominante nas primárias do Partido Republicano.

Nikki Haley continua a ser o único concorrente viável, uma vez que outros, como Ron DeSantis e Vivek Ramaswamy ficaram para trás. Apesar de enfrentar vários processos criminais, Trunfosua popularidade continua alta e atualmente ele lidera nas pesquisas contra Presidente Joe Biden.

Donald Trump saiu durante o discurso pós-luta de Colby CovingtonParker Johnson

Disposto a debater Trump

Enquanto isso, o comentarista da ESPN Stephen A. Smithque uma vez contemplou uma corrida presidencial, expressou no ‘The Howard Stern Show’ que não planeja mais concorrer, mas que “adoraria” debater Trunfo.

“Posso confessar para você? Eu vou, eu vou. As pessoas vão me chamar de louco. Obviamente, eu tenho meu programa ‘First Take’ na ESPN todas as manhãs dos dias úteis, certo? É um programa de debate. Eu adoraria estar em um debate presidencial”, Smith disse Stern.

“Eu o comeria vivo. Eu debateria Trunfo Qualquer dia da semana. Qualquer dia da semana. Diga a hora e o lugar e eu aparecerei.

“Você sabe o que eu faria se estivesse no palco com Trunfo e Trunfo tentei falar sobre minha aparência? Você sabe quanto material eu teria? Olhe para ele. Você está brincando comigo?

“Fico maravilhado com a forma como as pessoas limitaram as respostas para ele. Jeb Bush‘baixa energia’, sem retorno. Marco Rubio‘pequeno Marco‘, sem retorno.”

Em Nova Hampshire, Trunfoa vitória sobre Haley afirmou seu controle sobre os principais eleitores republicanos, tornando-o o favorito e reduzindo a probabilidade de qualquer rival superá-lo.

TrunfoO sucesso de nas duas primeiras disputas primárias sem enfrentar um desafio sério aumenta a perspectiva de uma revanche entre ele e Presidente Biden nas eleições gerais.