Francis Ngannou envia aviso a Anthony Joshua ao afirmar que venceu Tyson Fury

Francisco Ngannou já tinha muitos fãs, mas ganhou muito apreço e ganhou milhares de novos fãs quando ele fez sua estreia no boxe há alguns meses.

Ngannou enfrentou o campeão dos pesos pesados Fúria de Tyson no ringue, dando ao gigante do boxe uma de suas lutas mais difíceis de todos os tempos e até derrubando-o. Os juízes acabaram favorecendo Fury na decisão, mas muitos ainda acreditam que Ngannou fez o suficiente para vencer. Claro, Ngannou também.

O antigo UFC campeão, enquanto aparecia no “Podcast de Alto Desempenho”, disse ele acredita que sua vitória foi roubada.

Eu venci. Olhe para mim agora, olhe para a minha vida, olhe onde eu estava quando você achou que perdi. Você acha que porque alguns juízes tolos tomam alguma decisão, isso muda alguma coisa na minha vida? O sonho que tive desde criança, eu estava, naquela noite, vivendo esse sonho no topo do mundo. Eu estava lá. E para todas as pessoas que duvidaram de mim, eu estava lá provando que estavam erradas. Eu ganhei tudo.