Kyle Shanahan, do Niners, discute se a derrota anterior no Super Bowl para o Chiefs o ‘assombrou’

Tele São Francisco 49ers estão a 60 minutos de terminar um Super Bowl seca de campeonato que se estende por quase três décadas e é mais velha que seu zagueiro titular. O 49ers e a Chefes de Kansas City se reunirá em Super Bowl LVIII no domingo – sua segunda reunião para o Troféu Lombardi em quatro temporadas – quando Patrick Mahomes confirmará o Chefes Enquanto o NFLa mais nova dinastia, ou Kyle Shanahan orientará o Nove à glória pela primeira vez desde o 1994 temporada.

RELACIONADO:

Kristin Juszczyk impressiona os fãs do 49ers com roupas provocantes e personalizadas

Os oddsmakers elogiaram os 49ers como Favoritos de 2,5 pontos contra o atual campeão Chiefs, mas isso será de pouco ou nenhum conforto para Shanahan – que espera que sua terceira aparição no Super Bowl seja o charme.

Shanahan: 28-3 machucado, mas Super Bowl LIV machuca mais

Grande parte da narrativa desta pós-temporada se concentrou em Cidade de Kansaso difícil caminho de volta ao Super Bowl – e como as vitórias frustradas Búfalo e Baltimore talvez prenuncie o que os Chiefs farão em Las Vegas no domingo. Mas os 49ers de Shanahan precisavam de comícios em Estádio Levi’s para eliminar o Green Bay Packers e a Leões de Detroit para ganhar o NFC e dar ao treinador outra chance no Super Bowl.

Shanahan foi o Falcões‘coordenador ofensivo quando Atlanta assumiu o Patriotas da Nova Inglaterra em Super Bowl LI no final da temporada de 2016. Esse jogo mantém um lugar especial na tradição da NFL, já que Tom Bradyde Patriotas recuperou de uma desvantagem de 25 pontos para vencer por 34-31 no primeiro Super Bowl que exigiu prorrogação. Mas se isso não bastasse para Shanahan, seu 49ers perdeu uma vantagem de 20-10 no quarto período contra Mahomes‘Chefes em Super Bowl AO VIVO perder 31-20 – outra perda dolorosa, apenas três anos depois.

Falando com Pedro Rei de NBC EsportesShanahan disse que perder para Kansas City há quatro temporadas continua sendo uma derrota mais difícil de digerir do que um jogo agora coloquialmente conhecido como “28-3.”

“Se você me disser antes (Super Bowl LI) que vai perder uma vantagem de 28-3 e perder, eu pensaria: ‘Será que algum dia vou sair do meu quarto de novo?’ Você percebe, isso é esporte. Qualquer uma das 20 jogadas diferentes teria mudado esse jogo”, disse Shanahan. “Mas também entendo que o quarterback do outro lado (Tom Brady) fez a coisa mais inacreditável que já vi. Ele fez uma cirurgia durante todo o segundo tempo.”

Purdy pode levar os Niners à terra prometida?

Desta vez, Shanahan terá um quarterback que “faz jogadas quando não está lá” e desafiou todas as probabilidades para ter sucesso no início de sua carreira na NFL. Brock Purdya escolha final no Draft de 2022 da NFLserá o homem de confiança para levar o San Francisco à vitória no Super Bowl – apesar de uma pós-temporada inconsistente até este ponto.

Embora sua precisão tenha vacilado, PurdyA resistência e a habilidade de fazer jogadas de embreagem com os pés e também com o braço fizeram a diferença na vitória por 24-21 sobre Baía Verde na rodada divisional, bem como a vitória por 34-31 sobre Detroit no fim de semana do campeonato da conferência. Purdy liderou a recuperação de 17 pontos dos Niners no segundo tempo contra o Leõesjogando um Conclusão de 51 jardas para Brandon Aiyuk no terceiro quarto antes de encontrar o mesmo recebedor para um touchdown de seis jardas.

Corredores Christian McCaffrey e Elias Mitchell então fez o resto, marcando em situações de jardas curtas graças ao heroísmo de Purdy ao longo do segundo tempo em Santa Clara.