Matt Brown reage ao ‘mal-entendido’ de Dustin Poirier com o UFC e revela detalhes de negociações anteriores

Matt Brown não invejará ninguém que procura mais dinheiro, mas também não entende completamente o que Dustin Poirier quis dizer quando disse que “não poderia chegar a um acordo” com o UFC sobre um contrato de luta.

Toda a provação durou algumas horas na semana passada, quando Poirier declarou que sua luta no UFC 299 estava cancelada e afirmou que “não havia acordo contratual” para uma luta contra Benoit Saint Denis. Mais tarde naquele mesmo dia, Poirier divulgou um segundo comunicado chamando tudo de apenas um grande “mal-entendido” e afirmando que a situação foi esclarecida com uma ligação de seu empresário e diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell.

Depois de passar quase 16 anos no UFC, Brown pode ser um dos únicos lutadores do elenco com mais mandato do que Poirier, mas mesmo ele não entendeu exatamente o que aconteceu.

“Dustin estava dizendo: ‘Não chegamos a um acordo’. O que isso significa?” Brown disse no último episódio de O lutador contra o escritor. “Eles apenas definem os termos e você assina o contrato e pronto.

“Eles me perguntam se eu quero lutar com esse cara e eu digo OK. Nunca negociei ou pedi um cara diferente, não é meu estilo. Para mim, tem sido muito simples. Sempre fiquei feliz com a forma como me trataram e com o salário que me dão e tudo mais. Eu realmente não sei o que eles querem dizer quando dizem que não chegaram a um acordo. Os termos são: você vai lutar com um cara neste encontro, vá em frente.”

Agora, Brown admite que suas próprias experiências com o UFC provavelmente diferem das de muitos outros lutadores. Ele nunca teve uma relação combativa com a promoção ao longo de sua carreira.

Quer se trate do seu salário, dos adversários que lhe foram oferecidos ou dos eventos em que lutou, Brown nunca encontrou uma situação em que tivesse que lutar com o UFC.

Na verdade, Brown diz que houve apenas um momento durante toda a sua carreira em que ele realmente sentiu a necessidade de discutir detalhes sobre seu contrato, e que a negociação com o CEO do UFC, Dana White, foi tudo menos acalorada.

“Eu provavelmente deveria ter negociado mais do que negociei”, disse Brown rindo. “Só posso falar da minha experiência pessoal aqui. Quando me ofereceram um novo contrato, eu disse: ‘Obrigado, vamos embora. Com quem eu vou lutar? Eu também nunca negociei isso. Talvez eu devesse ter feito isso. Talvez, em retrospecto, eu devesse ter feito isso, mas nunca o fiz. Sempre fiquei feliz em lutar.

“Teve uma vez que fui conversar com Dana sobre meu contrato. Entrei no escritório dele, ele me mostrou o local, conversamos um pouco e finalmente chegamos na hora da negociação. Ele disse: ‘Quanto você quer?’ Dei a ele um número e ele disse: ‘OK, vamos lá’. Eu provavelmente deveria ter pedido mais, mas achei que valia a pena e foi bem simples. Acho que isso faz parte de mim ter uma boa passagem pelo UFC. Sou amigável com eles. Eles me ajudam, eu os ajudo. Sempre fui simples com eles.”

Durante seu tempo no UFC, Brown diz que nunca houve uma situação em que a promoção se precipitasse ao anunciar uma de suas lutas, principalmente porque ele nunca recusou um oponente ou levantou qualquer problema após receber um acordo de luta.

Brown revelou que anunciou pessoalmente uma luta que assinou há quase uma década, que na verdade não era um acordo fechado, e que voltou para incomodá-lo.

“Eu deveria lutar com Nate Diaz uma vez e postei que assinei o contrato, e tive problemas por fazer isso porque ele ainda não havia assinado”, disse Brown. “Obviamente, ele acabou nunca assinando. Mas isso meio que me confundiu um pouco.”

Embora não se lembre do momento exato da luta, Brown estimou que o confronto foi oferecido a ele em algum momento entre 2013 e 2015, antes de Diaz sufocar Conor McGregor e se tornar uma das maiores estrelas do esporte.

Dito isto, Brown descobriu mais tarde que Diaz não apenas recusou uma briga contra ele ou pediu mais dinheiro, mas não conseguiu. Em vez disso, Brown diz que Diaz não gostou da ideia de lutar com ele por respeito.

“Primeiro, quero ter certeza de que ninguém lá fora diga: ‘Oh, ele estava com muito medo!’ Não acredito nisso nem por um segundo”, disse Brown sobre Diaz. “Não me lembro se falei com ele ou com Nick [Diaz] ou um amigo deles, mas basicamente eles não querem brigar com pessoas de quem gostam e gostam de mim. Então eu acho que isso é tudo, respeito por ele.

“Agora ele também não era um nome tão grande naquela época, um nome tão grande como é agora, ou eu provavelmente pressionaria um pouco mais por isso. Naquela época, era tipo, ‘Não gostamos de lutar contra pessoas de quem gostamos’, OK, vou lutar com o próximo cara.”

Essa é a mesma filosofia que Brown carregou durante toda a sua carreira, então ele não entende muito bem qual foi o “mal-entendido” entre Poirier e o UFC, mas certamente nunca passou por isso.

“Quando falamos em negociar termos com o UFC, você realmente não negocia”, disse Brown. “Eles têm o poder. É como, ‘Você não gosta de nossos termos? Bem, então vá para a porra do Bellator. Mas eu quero lutar contra os melhores caras. ‘Bem, ok, lute no UFC.’ Mas eu quero mais dinheiro. ‘Bem, é isso que vamos pagar a você, amigo.’ É um pouco complicado aí.

“Eu simplesmente não faço perguntas. Eles me mandam o contrato, eu assino. Se eles quiserem trocar o cara, tudo bem. Se esse cara não assinar, tanto faz. Dê-me uma data, dê-me um lugar e vamos colocar alguém lá.

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio