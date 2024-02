Tracklist de ‘The Tortured Poets Department’: o amor de Taylor Swift pelo hip hop continua

Taylor Swift lançou a tracklist de seu novo álbum “The Tortured Poets Department” na segunda-feira e traz uma música chamada Quinzena com artista de hip hop Post Malone. Ela ama o gênero há anos e trabalhou ao lado de vários rappers lendários, como Kendrick Lamar.

Swift, 34 anos, agora adiciona Post Malone à sua lista de participações do hip hop ao longo dos anos, mas ele não será o único outro artista do álbum. Florença e a máquina é destaque em uma música chamada Flórida!!!.

Dor em T foi o primeiro grande artista de hip hop com quem Swift colaborou, criando um hit rap chamado História de bandidoque eles tocaram juntos no Prêmios de Música Country Em 2008.

Seu hit hip hop de 2014, “Bad Blood” com Kendrick Lamar, fez números ainda maiores e ainda está entre os mais populares para quem não é Swifties.

Data de lançamento de ‘O Departamento de Poetas Torturados’

“The Tortured Poets Department” é um álbum de 17 faixas com participações de Post Malone e Florence And The Machine.

Swift anunciou o lançamento de seu novo álbum, que será lançado em 19 de abril, enquanto recebia um Grammy na noite de domingo.

Ela explicou que o lançamento do álbum é segredo há dois anos, o que muitos acreditam ser sua maneira de dizer que não há músicas sobre Travis Kelce.

Tracklist de ‘O Departamento de Poetas Torturados’