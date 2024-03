Ex-astro da NBA Kenyon Martin diz que Caitlin Clark ‘não marcaria 1’ ponto no Big3

Show na Arena do Gil

Cubo de gelo pensa claramente Caitlin Clark pode ter sucesso no Big3… mas um homem que está convencido de que ela não pode é uma ex-estrela da NBA Kenyon Martin que disse na quarta-feira que não conseguiria marcar um único ponto no campeonato 3 contra 3.

A estrela do Iowa Hawkeyes recebeu uma oferta de US$ 5 milhões para ingressar na organização de basquete do Cube. na quarta-feira… mas quando perguntaram a Martin como ele acha que ela se sairia se aceitasse o acordo – ele deixou claro, ele acha que seria uma bagunça.