Kyle Richards deixa comentário sedutor sob Morgan Wade Pic, ‘Ride A Cowgirl’

Kyle Richards está atiçando as chamas daqueles Morgan Wade rumores de romance deixando um ótimo comentário atrevido e sexual na postagem do cantor country no IG.

Tudo começou quando Morgan compartilhou um clipe em preto e branco dela mesma saboreando algumas batatas fritas em um trailer quando a estrela de ‘The Real Housewives of Beverly Hills’ apareceu com o que você definitivamente poderia ler como uma frase de efeito … ‘Salve um cavalo, monte uma cowgirl 🤠 .”

Morgan adorou… respondendo com “😂☠️🪦.”

Em sua postagem, Morgan estava usando uma camisa xadrez sem mangas, chapéu de cowboy preto, jeans e uma fivela ocidental chamativa – tudo com Toby Keith‘Should’ve Been a Cowboy’ tocando no clipe – e o flerte público chamou a atenção dos seguidores de ambas as mulheres nas redes sociais.

O vínculo estreito de IYDK, Kyle e Morgan tem estado sob os holofotes desde a morte de Kyle separação em julho passado de seu marido Maurício Umansky após 27 anos de casamento.

Esses rumores ganharam um grande impulso quando Kyle estrelou como o interesse amoroso de Morgan no vídeo “Fall in Love with Me” do cantor no mês seguinte, e as coisas ficaram quentes. Desde alimentar um ao outro até compartilhar um banho de espuma e quase beijar-se, eles fizeram todo mundo conversar!

Mas embora Kyle tenha dito em ‘RHOBH’ que namoraria totalmente uma mulher, durante o recente episódio de reencontro, ela negou que eles fossem um casal, dizendo Andy Cohen … “Eu a amo, ela é minha amiga e eu a amo.”

Kyle também admitiu que estava passando por uma evolução própria e não tinha certeza do que o futuro reserva.

Você deve se lembrar, fontes próximas ao casal distante nos disseram recentemente que não há como voltar atrás para Kyle e Mauricio… eles terminaram.