Bucks está em apuros, pois o status de Damian Lillard para o resto da série Pacers está em perigo

O armador do Milwaukee Bucks, Damian Lillard, planeja jogar Jogo 4 da série de playoffs de seu time na primeira rodada contra o Indiana Pacers, apesar de ter sofrido um agravamento de uma situação anterior Lesão do tendão de Aquiles.

O Milwaukee Bucks enfrentou uma derrota contundente na prorrogação em Jogo 3 do Eliminatórias do Leste’ primeira rodada contra o Indiana Pacers, aumentando as preocupações enquanto se preparam para um jogo crucial Jogo 4.

No entanto, o seu foco não é apenas recuperar da perda; em vez disso, está fixado no status incerto de seu principal armador, Damian Lillard.

Durante o intenso confronto em Casa de campo de Gainbridgea presença de Lillard na quadra foi inegavelmente impactante até que uma repentina reviravolta do destino alterou o curso do jogo.

O oito vezes Todas as estrelas encontrou-se lutando com um adversário familiar, seu Lesão do tendão de Aquilesque ressurgiu em um momento dramático durante o primeiro trimestre.

Com desconforto visível, Lillard mancou até o banco, sinalizando angústia para torcedores e companheiros de equipe.

Apesar do revés, Lillard demonstrou uma coragem incrível, optando por seguir em frente apesar da dor.

“Senti isso perto do fim da regulamentação”, Lillard contado na coletiva de imprensa pós-jogo, refletindo sobre o momento crucial.

“Mas eu sabia que tinha que continuar no jogo pelo meu time.”

Sua determinação ficou evidente enquanto ele avançava, apresentando um desempenho louvável de 28 pontos e oito assistências ao longo de 45 minutos de jogo implacável.

Lillard quer jogar o jogo 4

No entanto, as preocupações persistiram Dinheiro treinador principal, Doutor Riosmonitorou de perto a condição de Lillard.

“Honestamente, Dame estava realmente lutando.” Rios disse. “Na prorrogação, ele disse literalmente: ‘Eu serei a isca. Só não posso ir tão longe quanto a explosão.’ Então, pensei que o fato de Dame estar lá fora fosse enorme para nós.”

A incerteza em torno de sua lesão levanta questões sobre sua disponibilidade para o próximo confronto crucial contra o Marcapassos.

Enquanto o Dinheiro preparado para Jogo 4a incerteza iminente em torno Lillard condição adiciona uma camada de complexidade à sua jornada nos playoffs.

Com a série atualmente favorecendo o Marcapassos em 2 a 1, o Dinheiro encontram-se numa posição precária, procurando desesperadamente estabilidade no meio da tempestade de feridos.