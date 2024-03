Mike Trout sente falta de Shohei Ohtani: os Angels perdem muito no primeiro jogo desde a saída do AL MVP

euúltimo mês, Anjos de Los Angeles Super estrela Mike Truta disse que não buscaria uma troca com a equipe com a qual passou todo o seu tempo MLB carreira. Mas perdas como a que ele sofreu Dia de abertura em volta os majores pode levá-lo a reconsiderar mais cedo ou mais tarde.

TrutaA temporada de 2024 de 2024 teve um início forte, mas o mesmo não pode ser dito do Anjosque assistiu Shohei Ohtani junte-se ao rival do outro lado da cidade Dodgers em dezembro e perderam seu primeiro jogo da campanha para o Papa-figos. Como tem acontecido frequentemente ao longo de sua carreira, Trout garantiu que os Angels começariam bem na quinta-feira, mas o três vezes MVP do AL foi impotente para evitar Os anjos de perder 11-3 em Baltimore.

Shohei Ohtani mostra verdadeiro caráter com atos altruístas enquanto ninguém estava olhando

A batata de truta não é suficiente

Tudo começou bem para os Angels, enfrentando o recém-adquirido craque destro dos Orioles Corbin Burnes. Com dois eliminados no início do primeiro inning, Trout se adiantou e lançou um home run para o bullpen no campo centro-esquerdo, um chute solo de 402 pés para o Halo‘primeira temporada da nova temporada.

Infelizmente para os Angels, o dinger de Trout seria um dos dois únicos golpes que seu ataque acertaria na tarde de quinta-feira. Os Orioles se recuperaram imediatamente, marcando duas vezes no final do primeiro inning e construindo uma vantagem de 7-1 após quatro innings. Los Angeles não marcaria novamente até a oitava entrada, quando duas corridas cruzaram o home plate após um erro de arremesso.

Os Angels perderam no Opening Day pela terceira temporada consecutiva, e Trout foi o único titular a registrar um acerto de base. O calendário ainda não mudou para abril, mas já parece que a campanha de 2024 será longa para Trout and the Halos.

Corbin queima a escalação dos Angels

Enquanto isso, a temporada de 2024 dos Orioles começou com uma sacudida. A defesa de Baltimore do Pelo menos o título teve um começo ideal – e Ó os torcedores, já encantados com a coleção de jovens rebatedores do time, foram brindados com uma estreia deslumbrante de Queimadurasadquirido na entressafra do Cervejarias Milwaukee.

O home run do Trout foi o único golpe permitido por Burnes em sua primeira partida pelo Baltimore. Na verdade, foi o único baserunner que Burnes sofreu em seis entradas de trabalho, que ele completou com 11 eliminações e zero caminhadas.

Burnes registrou o maior número de eliminações de um arremessador do Orioles no dia de abertura em 26 anose ele se tornou o primeiro arremessador desde 1934 eliminar 10 rebatedores sem permitir mais de uma rebatida no primeiro jogo de seu time. Se esse for o padrão que Burnes estabelecerá em Baltimore, os fãs de O poderão comemorar muito em outubro.