Travis Kelce arrasa com ‘Bad Blood’ de Taylor Swift no campo de golfe

Taylor Swift aparentemente é um amuleto de boa sorte para Travis Kelce no campo de golfe também!

A estrela do Chiefs atingiu os links com Chandler Parsons na quinta-feira – e em um esforço para fazer o tight end errar uma tacada, CP lançou um pouco de “Bad Blood”.

Mas, confira o vídeo que o ex-jogador da NBA postou em sua página do Instagram, Kelce realmente prosperou com as músicas de fundo!!