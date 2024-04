A imagem que reflete a crise do Liverpool: faíscas voam entre Salah e Klopp

Jürgen Kloppo fim do seu Liverpool A carreira estava programada para ser um final de conto de fadas… mas pode acabar sendo uma história de terror. O Liverpool empatou em 2 a 2 no Estádio de Londres contra Westham e ganhando o Liga Premiada tornou-se quase impossível para eles.

A imagem da crise que os encarnados atravessam reflectiu-se perfeitamente no confronto entre Mohammed Salahsubstituto de hoje, e Jürgen Klopp ele mesmo.

A derrota por 2 a 0 no Merseyside Derby contra Éverton teve consequências. Klopp deixou no banco pesos pesados ​​como Szobozslai, Darwin Nunez… e Salah, que também foi reserva há uma semana na vitória por 3 a 1 sobre o Fulham. Ele também não está passando por um bom momento. Ele marcou apenas dois gols nos últimos oito jogos. Ambos nos pênaltis.

Perdendo no intervalo para um Jarrod Bowen gol, o Liverpool conseguiu reduzir no início do segundo tempo graças aos gols de Andy Robertson e Cody Gakpo. No entanto, quando o próprio Salah estava prestes a entrar em campo, o West Ham empatou a 15 minutos do fim.

Assim que Miguel AntônioQuando o gol foi marcado, Salah rapidamente se virou e teve uma discussão acalorada com Klopp. O egípcio, completamente fora de si, teve que ser contido por Nunez para impedir a escalada da situação. Faíscas voaram. O técnico alemão, porém, não impediu a mudança e acionou Salah na tentativa de fazer o gol da vitória. No final não conseguiram e o Liverpool acabou perdendo dois pontos no Estádio de Londres depois de se recuperar de uma partida que foi tremendamente difícil para eles.

Klopp elimina polêmica pela raiz

Após a partida, Klopp conversou com a mídia e obviamente foi questionado sobre o momento polêmico. O alemão queria cortar o assunto pela raiz. “Conversamos sobre aquele momento no vestiário com os rapazes. Salah também considera o assunto encerrado e resolvido? Sim, esse é o meu sentimento.”

Depois de ser nocauteado Copa da Inglaterra e Liga Europa nas quartas-de-final, o Liverpool se agarrou ao Liga Premiada para dar a Klopp a homenagem que ele merece. Mas, com este empate, os Reds continuam um ponto atrás Cidade de Manchester que têm dois jogos a menos. O Liverpool não vive um bom momento e isso se refletiu perfeitamente no confronto entre a dupla, já que a figura do Slot Arne (Feyenoord) está prestes a pousar em Anfield.