A incrível história de Chuando Tuan: o homem de 60 anos que parece ter 20

SIngapore Chuando Tan parece ter encontrado o segredo da eterna juventude, tão almejada por todos neste planeta, com a qual permanecer sempre jovem e radiante. A imagem do artista cingapuriano circulou pelo mundo. Ele tem 58 anos, nasceu em 3 de março de 1966, mas aparenta ter entre 20 e 25 anos.

Chuando Tan iniciou sua carreira como modelo na década de 1980 e cerca de 10 anos depois entrou no mundo da música, apresentando baladas pop. Tudo isso sem muito sucesso, o que a fez voltar-se para sua verdadeira paixão, a fotografia.

O vídeo vulnerável de Stephen A. Smith revela sua notável transformação corporal

E as redes sociais tornaram viral seu eterno fenômeno da juventude. Um amigo seu recomendou que ele abrisse uma conta no Instagram, onde além de postar seu trabalho profissional, também postava imagens suas, e já conta com 1,4 milhão de seguidores.

O fotógrafo e influenciador admitiu que grande parte de sua aparência jovem se deve à genética, mas também compartilhou sua série de rotinas e cuidados que o ajudam a manter essa aparência.

Chuando Tan conta seu segredo: boa alimentação e exercícios

Tan divide suas rotinas e hábitos saudáveis ​​em duas partes: alimentação e exercícios físicos (cardio, força e natação). Ele mesmo já explicou nas redes sociais a dieta que costuma fazer, começa o dia com 6 ovos cozidos sem gema. No meio da manhã ele almoça, composto por frango com arroz ou legumes grelhados. Na hora do almoço toma sopa de peixe e deixa espaço para a sobremesa, que geralmente é sorvete. O cingapuriano desistiu do café e do chá e agora recomenda simplesmente beber muita água. Geralmente termina a noite com uma salada.

É verdade que Tan admite ter feito tratamento com botox, mas insiste que foi há muitos anos. Seus únicos tratamentos são cremes faciais e tintura de cabelo para esconder seus cabelos grisalhos “normais”.

Para finalizar com seus hábitos, o cingapuriano dá muita importância ao sono.