Odell Beckham Jr. tem receio de jogar com um quarterback canhoto no Miami Dolphins

EUnão é aquele wide receiver estrela Odell Beckham Jr. tem exigências quando assina com uma nova equipe, mas tem algumas preferências. Nesse caso, ele sempre trabalhou melhor com zagueiros destros. Eles simplesmente têm um ângulo muito mais acolhedor quando jogam a bola nele. Jogando contra os canhotos, porém, nem tanto. Em 15 de maio, Beckham Jr. foi apresentado como um novo Golfinhos de Miami jogador e ofereceu suas primeiras palavras como parte da equipe. Os repórteres perguntaram a ele sobre jogar com um quarterback canhoto, Tua Tagovailoa, que é uma das estrelas do Miami Dolphins.

Odell disse: “Definitivamente fiquei um pouco hesitante no início porque ele é canhoto e acho que evitei os canhotos. Mas agora que penso nisso, jogo com Jarvis Landry desde os 15 anos. dos meus treinadores é canhoto. Eles disseram que ele apenas joga diferente. Eles disseram que a precisão e o giro, eles não são como se ele fosse canhoto. Há muitas coisas boas que ele está fazendo. Ele fez isso no Alabama, fez isso aqui com os Dolphins. Como eu disse, acabei de ver uma oportunidade quando realmente assisti ao filme, quando realmente sentei e não olhei para mim mesmo. no espelho e um lugar para mim e minha carreira, vi muitas oportunidades aqui.”

Odell Beckham Jr. conseguirá ter sucesso nos Dolphins?

A realidade é que não importa se Tua é canhoto ou destro, Odell Beckham Jr. já é um dos melhores wide receivers do mundo. Ele estará preparado para a próxima temporada e para a nova aventura que dará uma dupla dinâmica entre Odell e Tua. Ambos jogadores excessivamente talentosos e com potencial para trazer muitas vitórias ao Miami Dolphins. Mas considerando o quão competitiva a NFL será na próxima temporada, especialmente com times tão poderosos quanto o Philadelphia Egles ou Kansas City Chiefs. Quem levará o troféu para casa desta vez?