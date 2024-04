Acidente de carro do Philadelphia 76ers desencadeia investigação interna de assuntos policiais

TO Departamento de Polícia da Filadélfia (PPD) lançou uma investigação interna sobre como o Filadélfia 76ers‘ Kelly Oubre Jr.O acidente de carro de . foi tratado por policiais no local na segunda-feira, 22 de abril.

O acidente ocorreu logo depois que o time da estrela da NBA perdeu o jogo 2 dos Playoffs para o Knicks de Nova York quando Oubre Jr.O Lamborghini de . teria “desconsiderado um semáforo vermelho” antes de colidir com um Hyundai, deixando ambos os veículos com danos terminais e precisando de reboque para fora do local por volta de 01h45.

O desempenho de Joel Embiid na NBA é descrito por seu companheiro de equipe Tyrese Maxey

O PPD investiga se o atleta recebeu tratamento preferencial dos policiais devido à sua condição, já que não foi multado por infrações de trânsito, nem foram realizados exames para verificar se ele estava embriagado ou sob efeito de abuso de substâncias.

Mais tarde, Oubre Jr. pareceu admitir seu próprio envolvimento e responsabilidade no acidente que destruiu seu carro esporte de 2021 poucas horas após a derrota na pós-temporada.

“Tudo está bem”, disse Oubre após o jogo 3, de acordo com o USA Today. “Estou bem.

“As pessoas envolvidas estavam bem, mas provavelmente preciso conseguir um motorista ou algo assim e ficar fora da estrada e ao volante, mas está tudo bem. minha família e as coisas estão ótimas.”

Oubre Jr. se livra do acidente para estrelar a vitória do 76ers

Com a imagem dos playoffs em jogo, não seria impensável para o 76ers desistir completamente Oubre Jr.. da escalação devido à sua grande imprudência no acidente de carro, mas em vez disso eles permitiram que ele jogasse o Jogo 3.

Essa decisão foi justificada instantaneamente quando eles venceram a disputa por 125-114 no Centro Wells Fargocom o armador marcando 15 pontos, sete rebotes e três assistências em 38 minutos no jogo de 25 de abril.

Sua média na temporada é de 15,4 pontos por jogo, cinco rebotes por jogo e 1,5 assistências por jogo, com uma taxa de arremessos de 44%, sugerindo que o acidente de carro não o impactou muito na quadra de basquete.

O jogo 4 acontece no dia 28 de abril no Wells Fargo Center, começando às 13h ET.