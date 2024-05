Quem é o boxeador mexicano mais rico da história? A resposta incomoda muito Canelo

O boxe nos últimos anos tem sido caracterizado pelas grandes somas de dinheiro que distribuiu aos seus maiores expoentes.

Uma das estrelas mais populares é Canelo Álvarezmas não é considerado o lutador que mais acumulou dinheiro na carreira.

O boxeador mexicano mais rico da história

Ao falar do boxeador mexicano mais rico da história, o primeiro nome que vem à mente é, sem dúvida, Saul Canelo Álvarezembora também pudéssemos pensar em Júlio César Chávezmas a resposta não agradará ao campeão mexicano de Guadalajara.

De acordo com um estudo do Yahoo Sports, o boxeador mexicano que mais acumulou dinheiro na história é o mexicano nascido Oscar de la hoya.

É verdade que o Golden Boy é conhecido como americano, e até representou o país das estrelas e listras nos Jogos Olímpicos, mas ele tem raízes astecas.

Os rendimentos acumulados por Da panela em sua brilhante carreira no boxe são estimados em 700 milhões de dólares, embora em seu divórcio ele tenha perdido cerca de 400 milhões e sua fortuna no momento seja estimada em 200 milhões, mas com o promotor Golden Boy Promotions, Óscara conta bancária de Cresce a cada ano.

A fortuna de Canelo Alvarez

Segundo o site Celebrity Net Worth, antes da briga entre Canelo e Jaime Munguia, SauloSua fortuna era de 200 milhões de dólares, mas à medida que continua sua carreira no boxe, ele pode aumentar os zeros em sua conta bancária.

Embora seja improvável que ele alcance os 700 milhões que Da panela acumulado durante seu tempo como lutador.