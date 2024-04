Britney Spears critica os pais e afirma que nunca conseguirá justiça

Britney Spears parece estar finalmente abordando o recente processo judicial com sua família … criticando-os pela dor que causaram a ela e dizendo que ela provavelmente nunca conseguirá justiça.

O cantor e compositor trouxe para Instagram na manhã de domingo … postando uma foto dela usando apenas uma tanga ao lado de uma legenda detalhando os problemas com sua família.

É uma legenda longa, mas basicamente ela diz que sua família a machuca e afirma que as duas pessoas que a criaram com lições sobre o certo e o errado – insinuando que sua mãe Lynne dar Jamie – machucá-la ainda mais e não pagar por isso.

Brit diz que nunca contou nada disso na cara dela… dizendo que ela enviou mensagens para eles através do Instagram, mas ela está realmente com medo de conhecê-los pessoalmente atualmente.

BS termina sua postagem com uma nota triste… dizendo que gostaria de poder voltar para Louisiana – provavelmente para visitar a família – mas não pode porque sua família “levou tudo de mim”.

Tudo isso parece ser uma reação ao liquidação recente entre Britney e Jamie … que faz com que Brit pague os honorários advocatícios de seu pai depois que seu advogado, Matthew Rosengart, alegou que Jamie maltratado e roubado a propriedade enquanto servindo como conservador .

Fontes com conhecimento direto nos dizem que Britney está chateada com o acordo… e parece que esta última postagem do IG confirma isso.