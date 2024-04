Brock Purdy é confrontado por um jovem torcedor que lhe perguntou se os jogos da NFL são fraudados

Fou mais de um ano, o NFL tem trabalhado para dissipar a noção de que seus jogos e temporadas são programados. As teorias da conspiração proliferaram a tal ponto que até mesmo os jovens fãs começaram a acreditar nelas, o que levou Brock Purdy para dar um passo à frente em defesa da integridade da liga.

Embora sempre tenha havido céticos e teóricos da conspiração, a ascensão das mídias sociais tornou mais difícil reprimir rumores e teorias da conspiração. O NFL O caso tornou-se ainda mais desafiador em janeiro de 2023, graças a uma de suas ex-estrelas.

No início do ano passado, o ex- Houston Texanos e Golfinhos de Miami correndo de volta Arian Foster brincando, sugeriu que a liga enviasse aos jogadores um roteiro antes dos jogos.

Seguiram-se críticas e ridículo. O NFL tentou minimizar a situação com uma campanha em que “revelou” o roteiro do Temporada 2023. No entanto, muitas pessoas não conseguiram entender o humor e agora estão convencidas de que a liga é realmente fraudada.

Esclarecimento de Brock Purdy

Durante uma sessão de perguntas e respostas com São Francisco 49ers torcedores no Levi’s Stadium nos últimos dias, Purdy tive que abordar essas teorias quando um menino de sete anos fez a pergunta sem rodeios: “É o NFL roteirizado?” o menino perguntou.

Embora o resto do público tenha rido da pergunta, Purdy pediu silêncio e respondeu tão diretamente quanto o jovem torcedor havia perguntado: “Não, o NFL não está programado. Boa pergunta!”

As interações com os fãs continuaram, com alguns expressando admiração por ele e outros fazendo perguntas perspicazes. Um jovem perguntou: “Onde você se classificaria entre os Top 10 QB?” A questão se mostrou desafiadora para Purdyque optou por não responder diretamente, mas elogiou o menino por perguntar.

Teorias de conspiração

Além de Foster brincadeira imprudente, o NFL teve que enfrentar várias teorias malucas sobre conserto de jogos. Uma teoria particularmente persistente sugeria que o namoro entre o cantor Taylor Swift e Chefes de Kansas City jogador estrela Travis Kelce foi orquestrado para garantir outro Super Bowl vencer para o Chefes.

Além disso, alguns torcedores acreditam que a liga manipulou toda a temporada para garantir um Chefes vitória, capitalizando a chegada dos chamados “Swifties”, os fãs devotos do cantor, para criar uma nova base de fãs.

As teorias da conspiração assumem muitas formas, tanto entre crentes como céticos. No entanto, respostas diretas como Purdy’s pode ser o antídoto mais eficaz para tal especulação.