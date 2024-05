AJ Brown minimiza ter se tornado o recebedor mais bem pago da NFL: ‘Não jogamos no papel’

Filadélfia Eagles receptor amplo AJ Brown recentemente se tornou o recebedor mais bem pago da NFL com um novo contrato de três anos, US$ 96 milhões extensão de contrato. No entanto, Marrom ignorou a importância de seu novo título, enfatizando seu foco em provar seu valor em campo.

“Nada nada,” Marrom disse aos repórteres quando questionado sobre ser o wideout mais bem pago. “Quero provar isso… Não jogamos no papel. Ninguém se importa com o que está na conta bancária quando você pisa nas entrelinhas.”

O novo acordo do receptor de 26 anos inclui US$ 84 milhões em garantias totais, tornando-o o wide receiver mais bem pago em termos de valor anual. Apesar desta conquista, Marrom permanece focado em alcançar o sucesso da equipe.

Parte de Marrom A atitude indiferente em relação ao seu novo contrato pode resultar do conhecimento de que sua remuneração poderá em breve ser superada por outras estrelas emergentes, como CeeDee Lamb, Ja’Marr Chase, e Justin Jefferson. Marrom a extensão do contrato veio pouco depois Amon-Ra St. deteve brevemente o título de recebedor mais bem pago com o Leões de Detroit.

Os Eagles têm um corpo receptor de longo prazo

Para Marromo objetivo final não são elogios pessoais, mas sim ganhar um Troféu Lombardi. Desde que ingressou no Águias via comércio há dois anos, Marrom tem sido um craque importante para a equipe.

Ele registrou 194 recepções, 2.952 jardas e 18 touchdowns em suas duas temporadas com o Águiaso que lhe valeu honras de Second-Team All-Pro e Pro Bowl seleções em ambos os anos.

Marrom impacto sobre o Águias ataque ao lado do quarterback Jalen dói tem sido significativo, e a equipe espera que sua nova extensão de contrato solidifique seu corpo receptor nos próximos anos.

Sua parceria com outro receptor DeVonta Smithque também assinou recentemente uma prorrogação de contrato, tem sido fundamental para revitalizar o Águias ataque de passagem, tornando-os uma das duplas receptoras mais formidáveis ​​​​da história da franquia.