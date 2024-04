Ellen DeGeneres sobre acusações de racismo e cultura de trabalho tóxica: sou má, velha e gay

EUm maio de 2022, ‘The Ellen DeGeneres Show’ terminará após 19 anos de transmissão. Com comediante Ellen Degeneres no comando, o programa se tornou um dos programas mais influentes da televisão norte-americana, além de ter sido indicado ao Emmy 171 vezes, com 61 vitórias, e uma média de 2,5 milhões de telespectadores por dia.

Os motivos do cancelamento supostamente incluíam acusações de racismo e uma cultura de trabalho tóxica. DeGeneres, na época, disse que estava saindo do programa porque “não é mais um desafio para mim”. Desde então, DeGeneres voltou ao assunto durante uma turnê de seu show de comédia stand-up, ‘Ellen’s Last Stand– Up Tour’.

Ellen DeGeneres e Kerry Washington reagem mais à morte de tWitch

Durante uma apresentação em um clube de cabaré em Os anjosa atriz compartilhou sua experiência com o público, explicando como viveu as acusações e como o escândalo marcou sua saída do programa de TV.

Ellen DeGeneres fala novamente sobre o escândalo de abuso e sua saída da TV

“Fui expulso do show business duas vezes (…) A garota ‘legal’ não foi. No final, vou ser expulso pela terceira vez. Finalmente vou ser expulso pela terceira vez porque sou mau, velho e gay”, brincou o apresentador do ‘The Ellen DeGeneres Show’.

“Eu me tornei um personagem unidimensional que dava coisas e dançava subindo degraus. Você sabe como é difícil subir degraus? ‘, as pessoas teriam ficado agradavelmente surpresas”, ela brincou durante sua apresentação em Os anjos.

“Foi um grande golpe para o meu ego e para a minha auto-estima. Existem tantos extremos neste negócio: as pessoas ou te amam e te idolatram ou te odeiam, e essas pessoas, de certa forma, falam mais alto. .) Pensei: ‘Não era assim que eu queria encerrar minha carreira, mas é assim que está terminando'”, explicou.