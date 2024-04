Filha de Kyle Richards assaltada no valor de US$ 1 milhão

Kyle Richards filha, Farrah Aldjufrie A casa de foi atingida por ladrões na semana passada… e os ladrões acabaram levando coisas no valor de mais de um milhão de dólares.

Fontes policiais disseram ao TMZ… que a unidade de Crimes Graves do LASD está cuidando da investigação da invasão, que ocorreu na casa de Farrah na última terça-feira.

Disseram-nos que os ladrões fugiram com joias sentimentais e supercaras, bolsas Hermes, malas de grife, relógios sofisticados e outros produtos de luxo.

Nossas fontes dizem que algumas das joias foram herdadas de seu padrasto Maurício Umansky lado da família. Também se foram presentes importantes de seus pais, incluindo presentes de formatura do ensino médio e da faculdade, além de presentes de aniversário de 21 anos.

Conforme informamos… Farrah não estava em casa no momento do o arrombamento …que aconteceu em plena luz do dia.