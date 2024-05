Man City 3-1 West Ham (19 de maio de 2024) Análise do jogo

O Manchester City conquistou o quarto título consecutivo da primeira divisão inglesa, sem precedentes, com uma vitória por 3 x 1 sobre o West Ham no domingo, superando o rival Arsenal no último dia de uma emocionante temporada da Premier League, enquanto os torcedores transformavam o campo em um mar azul.

Dois gloriosos gols iniciais do jogador da temporada, Phil Foden, criaram uma atmosfera de festa sob o sol no Etihad Stadium, antes de um impressionante chute de bicicleta de Mohammed Kudus antes do intervalo trazer o West Ham para o jogo por um breve período.

No entanto, Rodri selou a vitória com um chute rasteiro de fora da área, aos 59 minutos, dando à equipe de Pep Guardiola o fenomenal sexto título em sete anos. Os fãs dançaram em seus assentos, gritando: “Campeões de novo!” e “Você está assistindo o Arsenal?”

Phil Foden marcou duas vezes na vitória do Manchester City pelo quarto título consecutivo da Premier League.

Em uma das disputas pelo título mais acirradas da história da Premier League, o Arsenal poderia ter vencido o campeonato se o City tivesse perdido pontos. Mas a vitória dos londrinos por 2 a 1 no jogo contra o Everton foi em vão, pois terminaram dois pontos atrás.

O City tem a chance de vencer a dobradinha ao enfrentar o Manchester United na final da FA Cup, no sábado.

A temporada já brilhante de Foden ficou ainda melhor quando ele chutou a bola para o canto superior no segundo minuto, depois coroou uma bela jogada de equipe para marcar o segundo gol aos 18 minutos.

“É tão difícil colocar em palavras o que fizemos hoje”, disse Foden. “Nenhum time jamais fez isso. Você vê o que isso significa para os torcedores e para nós.

“Pensei que hoje parecíamos confiantes e jogámos o nosso futebol e no final valeu a pena.”

O meio-campista marcou 19 gols no campeonato nesta temporada e conquistou seis títulos da Premier League com apenas 23 anos, o que o torna uma das maiores esperanças da Inglaterra para a Euro deste ano na Alemanha.

Ao apito final, os torcedores da casa invadiram o campo, alguns soltando sinalizadores azuis em comemoração, enquanto os jogadores se abraçavam de alegria.