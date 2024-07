Apostas ao Vivo: Emoção e Prêmios nas Melhores Plataformas

Já é possível fazer Apostas ao vivo no Brasil nas principais plataformas do mercado. O PariPesa, por exemplo, as disponibiliza em ligas de futebol, torneios de tênis, Jogos Olímpicos e muitos outros esportes e modalidades. E não se trata do único site de apostas que faz isso, pois a emoção de apostar ao vivo já é um grande sucesso.

Mas qual a diferença entre fazer uma aposta online ao vivo ou antes dos jogos — as chamadas “apostas pré-jogo”? As apostas podem ser as mesmas, mas existem variáveis que diferenciam a primeira da segunda.

Nas apostas pré-jogo, o apostador entra em sua plataforma de apostas esportivas favorita e se depara com as odds do evento que pretende apostar. Essa odds são calculadas segundo muitos fatores, que vão do histórico de resultados a fatores de momento que influenciam o favoritismo de um atleta ou equipe.

Já nas apostas ao vivo, as apostas são feitas com o jogo já em andamento. Por isso, as odds variam conforme seus acontecimentos. Por exemplo, em uma situação de aposta ao vivo em uma casa de apostas do Brasil em uma partida do Campeonato Brasileiro, as odds por um empate diminuem na medida em que se aproxima do fim do jogo com o placar em branco, assim como aumentam as de vitória do time que chegue com placar desfavorável perto do fim.

É vantajoso apostar ao vivo?

A princípio, apostar online ao vivo ou no pré-jogo trazem opções similares, mas o diferencial da aposta ao vivo é poder pensar suas apostas ao longo dos acontecimentos do jogo. Eles fazem as odds variarem, e isso possibilita prêmios interessantes.

É comum que uma casa de aposta online disponibilize estatísticas e placares ao vivo dos eventos esportivos para apostadores ao vivo. É possível ainda utilizar valores de bônus de boas-vindas nas apostas ao vivo, em algumas plataformas.

Com isso, é possível arriscar apostando em viradas ou, com base nas estatísticas, tentar uma aposta em um cenário que, segundo as odds do pré-jogo, pareciam improváveis.

Apostar ao vivo requer acompanhar os esportes, suas estatísticas e placares ao vivo, de maneira a avaliar os cenários e tomar as melhores decisões.

Como apostar ao vivo?

Assim como no site PariPesa, há várias plataformas nas quais se pode apostar ao vivo. De maneira geral, as apostas ao vivo estão disponíveis nas seções de apostas esportivas das plataformas.

Para apostar ao vivo:

Faça o cadastro na sua plataforma favorita de apostas esportivas Efetue o 1º depósito, de forma a ter caixa para apostar Acesse a seção de apostas ao vivo da plataforma que escolher Escolha um evento no qual irá apostar Acompanhe as estatísticas e acontecimentos da partida e faça suas apostas ao vivo

Possibilidades de apostar ao vivo

Como dissemos, é possível fazer as mesmas apostas no pré-jogo e ao vivo, com a diferença que as ao vivo terão odds variando de acordo com os acontecimentos do jogo.

Assim, é possível fazer desde as apostas mais simples, como quem irá vencer, até as combinadas ou relacionadas a cenários mais específicos.