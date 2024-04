Harvey Weinstein hospitalizado, saúde é um ‘desastre de trem’, afirma seu advogado

HarveyWeinstein foi hospitalizado na cidade de Nova York… com seu advogado dizendo que ele tem vários problemas de saúde.

Arthur Aidala – O advogado de Weinstein – disse ao TMZ que seu cliente está agora no Hospital Bellevue, em Manhattan, depois que os médicos de Rikers Island o examinaram. Weinstein foi entregue a Rikers de uma prisão no interior do estado após a decisão do recurso.

Os médicos o enviaram a Bellevue para mais exames, diz Aidala… acrescentando que a saúde de Weinstein é uma espécie de “desastre de trem”.

Aidala diz que conversou com Havey desde sua libertação de uma prisão no interior do estado… e ele está de bom humor e feliz com seus cuidados médicos.

Embora AA não tenha especificado com quais problemas de saúde Harvey está hospitalizado, suas lutas são bem documentado. Weinstein supostamente está lidando com problemas cardíacos, diabetes, apneia do sono e problemas oculares, entre outras doenças.

Depois de um juiz de Los Angeles disse Weinstein a 16 anos de prisão, seu representante Juda Engelmayer chamou a sentença de cruel por causa de sua idade e saúde – o que implica que ele poderia não viver para ver a liberdade.

É claro que as condenações de Weinstein em Nova Iorque foram anulado por um tribunal de apelações no início desta semana … mas Harvey permaneceu sob custódia porque a condenação anulada não afetou sua sentença em Los Angeles. O escritório do promotor da cidade de Nova York diz que irá julgá-lo novamente.