Igor Severino enfrenta pena mais dura após Comissão de Nevada negar suspensão de 6 meses por morder oponente do UFC

O destino de Igor Severino só será decidido em maio.

O peso mosca brasileiro, que foi desclassificado e posteriormente dispensado do UFC por morder o adversário Andre Lima durante um card em março, enfrenta uma audiência disciplinar completa ou possivelmente um novo acordo de julgamento depois que a Comissão de Nevada negou uma suspensão recomendada de seis meses como penalidade.

Durante uma reunião agendada para terça-feira, o procurador-geral adjunto de Nevada, Matthew Feeley, apresentou um acordo de adjudicação em que Severino enfrentaria uma suspensão de seis meses, juntamente com uma multa de US$ 3.000 – representando 30 por cento de sua bolsa de US$ 10.000 – e honorários de acusação por suas ações.

Feeley explicou que não havia nenhum precedente estabelecido para um incidente desta natureza porque realmente não aconteceu desde o momento infame em que Mike Tyson mordeu Evander Holyfield em sua luta em 1997.

Notou-se que o comportamento de Tyson foi consideravelmente pior, razão pela qual ele teve sua licença revogada por mais de um ano e enfrentou US$ 3 milhões em multas.

Apesar do acordo de adjudicação recomendado, a comissão finalmente decidiu que a pena não era dura o suficiente porque a suspensão de Severino por seis meses estabelece um padrão para futuras altercações se isso acontecer novamente em Nevada.

“A questão maior é o precedente que estabelecemos para o futuro, se isso acontecer novamente, você ficará preso em seis meses”, disse o comissário Anthony Marnell durante a audiência. “Isso é incrivelmente perigoso para esta comissão. Essa é a minha opinião.”

Severino não esteve presente na reunião e não pôde prestar depoimento à comissão sobre o ocorrido.

Os comissários notaram que Severino foi dispensado do UFC por suas ações, mas ainda poderia ser contratado por qualquer outra promoção e a suspensão de seis meses realmente não lhes agradava como punição adequada.

Como resultado, Severino enfrenta agora uma segunda audiência disciplinar em maio, antes que a Comissão de Nevada ou o gabinete do procurador-geral trabalhem com o lutador em um acordo de adjudicação diferente que poderá ser apresentado no próximo mês. Um comissário recomendou uma suspensão de pelo menos um ano para a altercação, mas isso foi adiado até que uma audiência completa pudesse ser realizada em maio.

Por enquanto, Severino segue suspenso temporariamente da comissão e só saberá que tipo de penalidade enfrentará na próxima reunião, em maio.