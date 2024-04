Meghan Markle descreve o ex de Justin Trudeau como ‘querido amigo’ enquanto ela responde com frieza

Meghan Markle descreveu a ex-mulher do primeiro-ministro do Canadá, Sophie Trudeau, como uma de suas amigas mais próximas, no entanto, parece que o sentimento não é mútuo.

Meghan Markle e Sophie Trudeau não são tão próximas quanto ela pensava

Meghan Markle usa suas habilidades de atuação para crianças doentes no hospital

Em 2022, Markle tinha um podcast agora offline chamado Arquétipose durante um dos episódios ela afirmou que Sophie Trudeau lhe deu palavras de encorajamento enquanto ela estava se separando da família real britânica e decidiu virar acabar com todos os deveres reais.

Em novembro de 2022, Meghan mencionou que “Eu procurei ela ao longo dos anos em busca de conselhos” alegando que Trudeau iria “envie-me pequenas meditações durante minha gravidez“enquanto também enviava notas de voz” de encorajamento “.

Nesse período, Meghan elaborou que seus filhos se dariam bem e as mães beberiam vinho e teriam ótimas conversas, porém, Sophie não registrou isso como uma reunião de amigos próximos.

Trudeau falou com o Times e afirmou: “Eu a conheço… mas não passamos muito tempo juntos.” Por sua vez, quando ela descobriu sobre Kate Middleton diagnóstico de câncer, ela disse que seu “coração afundou”.

Muito se tem falado sobre como Markle tratou seu círculo íntimo depois que ela se casou com o Príncipe de Sussex, incluindo seu ‘melhor amigo’ Jessica Mulroney, que costumava ser estilista de Sophie. De acordo com a Page Six, a razão pela qual Meghan deixou Jessica de lado foi porque ela “tentando fazer carreira com a amizade deles”.

Por outro lado, uma especialista real chamada Charlotte Griffith afirmou que Meghan estava usando a amizade como estratégia e explicou como ela faz isso “Acho que ela é um pouco estratégica com os amigos e quando termina com eles, ela os deixa de lado e esquece tudo sobre eles, exclui seu número e bloqueia seu número em alguns casos,”.