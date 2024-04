Mike Tyson faz topless e flexiona os músculos enquanto chama o apresentador de talk show

Mike Tyson está deixando claro que ele não se encolhe diante de ninguém depois de bizarramente fazer topless durante uma aparição em um talk show, antes de lançar um discurso arrepiante sobre as condições dentro do estúdio

Apelidado de ‘O Homem Mais Malvado do Planeta’ durante os dias de pico, Tyson muitas vezes mostrou seu lado mesquinho e implacável – tanto no ringue quanto fora dele.

Mike Tyson volta a treinar para luta com Jake Paul dando socos furiosos

Parece que nada mudou desde seu apogeu como boxeador profissional, depois de aparecer no Damon Elliott Mostrar onde Tyson estava fazendo suas travessuras habituais.

Durante um bate-papo com o apresentador Damon Elliottele mostrou seu caráter impetuoso quando a dupla entrou em um aparente desentendimento por causa de seu microfone, que estava plantado em seu colarinho.

Em vez de permitir que o produtor Gino para reposicionar o pequeno microfone, ‘Mike de Ferro’ Tyson começou a tirar a camisa e expor seu físico musculoso ao apresentador do chat.

Tyson em seguida, fez um breve discurso retórico sobre a falta de ar condicionado do programa, que, segundo ele, o forçou a resolver o problema por conta própria.

“O que me incomoda é que você não está sob controle, é por isso que vim aqui… espera…”, antes Tyson começa a tirar a camisa e flexionar os músculos, antes de acrescentar: “É por isso que estou aqui.”

“Eu não entendo você, cara, estou com tanto calor. Tenho que fazer isso porque estou com calor. Onde vamos colocar o microfone? Isso é diferente de qualquer outro talk show.”

Tyson terminou seu discurso falando sobre “pássaros e pombos” quando finalmente se acalmou, e não ficou imediatamente claro se o americano estava brincando ou falando sério.

Uma demonstração de força

Pode ter sido uma manobra organizada Tysonparte, mas transmitiu a mesma mensagem: que ele está pronto para lutar Jake Paulo.

A dupla se enfrentará no dia 20 de julho no Texas, no AT&T Stadium, em uma das lutas mais esperadas do ano, com os fãs de boxe intrigados e confusos em igual medida sobre sua decisão de sair da aposentadoria aos 57 anos.

Tyson parecia a versão antiga de si mesmo em vídeos de treinamento, tendo passado por cansativas sessões de cardio e passando horas no saco de pancadas para praticar seus golpes.