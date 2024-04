O GM da Colts, Chris Ballard, destrói “fontes anônimas” em um discurso épico cheio de palavrões

Tele Colts de Indianápolis começaram muito bem no Draft de 2024 da NFL. Depois de fazer Laiato Latu o primeiro defensor fora do tabuleiro no primeiro round, Indianápolis levou o wide receiver Adonai Mitchell no meio do segundo turno.

Anthony Richardson mostra sua habilidade no rapTV GVO/YouTube

Mitchell recebeu alguns comentários na primeira rodada nas últimas semanas, mas “preocupações de caráter“empurrou-o para baixo no draft. Colts GM Chris Ballard parou sua queda na escolha nº 52. Em sua coletiva de imprensa após o Dia 2 do draft, Ballard aproveitou a oportunidade para eviscerar “fontes anônimas” sobre como trataram Mitchell e outros clientes em potencial.

Chris Ballard aborda as bandeiras vermelhas do personagem de Adonai Mitchell

É raro ver um executivo de front office ser tão aberto e honesto, especialmente ao usar tantos palavrões em um ambiente público. Mas muitos elogiam Ballard por dizer o que tantos acreditam.

O processo de rascunho é insuportável para os clientes em potencial, com cada parte de sua personalidade e de sua vida em geral sendo destruída. Muitas vezes, as “fontes” podem ultrapassar seus limites. Ballard acredita claramente que Mitchell estava julgado injustamente por quase todo mundo. No mínimo, permitiu que os Colts o convocassem com desconto.