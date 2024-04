O que é o currículo simples e como fazer com que ele se destaque?

Quando falamos sobre o processo de seleção e recrutamento, um currículo simples pode se destacar muito mais do que um arquivo exagerado ou muito elaborado.

A depender da vaga ou da empresa, tentar inovar muito pode ser um erro. Principalmente se o recrutador não encontrar as informações que precisa com rapidez.

Assim, o objetivo é elaborar um currículo onde os dados são acessíveis e apresentados de forma organizada e harmônica.

Por isso, veja como criar um currículo simples que seja atrativo e se destaque no processo seletivo, para uma maior vantagem competitiva.

O que é um currículo simples?

Um currículo simples, como seu próprio nome sugere, é um documento reduzido, básico e escrito com clareza. De modo geral, não inclui imagens, cores, fontes diversas ou qualquer outro elemento que possa distrair o foco do leitor.

Quando se pensa em como preencher um currículo simples, a essência deve ser legibilidade. Ou seja, as informações precisam aparecer de forma lógica, de maneira que facilite a leitura.

Esse tipo de documento é benéfico por diversos motivos, sendo que a maior delas é permitir que gestores e recrutadores absorvam as informações importantes rapidamente.

Pense no currículo simples como um instrumento capaz de fazer com que o caça talentos consiga, instantaneamente, conectar suas qualificações aos requisitos do cargo.

Como elaborar?

A estrutura do currículo simples é similar à de outros documentos, e você deve adaptar as informações para cada nova candidatura.

O mercado está aquecido já que indicadores apontam que o desemprego teve baixa no ano de 2023 , exigindo métodos para se destacar no processo seletivo.

Assim, inicie o currículo com as informações de contato: nome completo, endereço de e-mail, telefone, e outros dados pessoais importantes. Por questões de segurança, não inclua números de identificação, como CPF.

Essa seção é padrão, e dificilmente será modificada para cada vaga em aberto. O que pode acontecer é a inclusão de dados adicionais, como bairro e cidade, por exemplo.

Os demais tópicos que compõe um currículo simples são:

Objetivos profissionais: essa é uma seção onde muitos candidatos possuem dúvidas. Aqui, você deve escrever, de forma sucinta, a sua pretensão em relação à vaga. Ou seja, o que você deseja e como isso está alinhado à empresa a qual está se candidatando;

essa é uma seção onde muitos candidatos possuem dúvidas. Aqui, você deve escrever, de forma sucinta, a sua pretensão em relação à vaga. Ou seja, o que você deseja e como isso está alinhado à empresa a qual está se candidatando; Formação acadêmica: usando uma ordem cronológica do mais recente ao mais antigo, inclua o nome da instituição de ensino, o curso, ano de início e conclusão, e as principais conquistas, como projetos ou trabalhos relevantes;

usando uma ordem cronológica do mais recente ao mais antigo, inclua o nome da instituição de ensino, o curso, ano de início e conclusão, e as principais conquistas, como projetos ou trabalhos relevantes; Experiência profissional: também na ordem cronológica inversa, inclua o nome da empresa, cargo, período de atuação, funções desempenhadas e responsabilidades. As atividades realizadas devem estar relacionadas aos resultados ou ganhos reais obtidos. Se os resultados forem quantitativos, receberão maior atenção dos recrutadores;

também na ordem cronológica inversa, inclua o nome da empresa, cargo, período de atuação, funções desempenhadas e responsabilidades. As atividades realizadas devem estar relacionadas aos resultados ou ganhos reais obtidos. Se os resultados forem quantitativos, receberão maior atenção dos recrutadores; Habilidades e conhecimentos: aqui você deve listar habilidades técnicas e comportamentais

aqui você deve listar habilidades técnicas e Informações adicionais: essa área é livre para dados diversos, como nível de conhecimento em outros idiomas, cursos complementares, hobbies, trabalhos voluntários, entre outros. Mesmo que seja comum, não é uma seção obrigatória, e deve ser acrescentada apenas se as informações contidas forem essenciais e significativas.

Como fazer um currículo simples se destacar?

O currículo é um cartão de visitas e a principal vitrine para expor seu perfil profissional. Será com ele que o recrutador decidirá se você irá para a entrevista, ou não.

Assim, um currículo simples deve ser consistente, com formatação uniforme e mesmo padrão estético. Use uma fonte profissional, de fácil leitura, e tamanho de letra maior para títulos e subtítulos.

Como esse é um documento clássico e equilibrado, espaços em branco são bem-vindos e devem ser encarados como pausas na leitura. Recomenda-se a aplicação após cada tópico.

Escreva apenas as informações interessantes, construindo parágrafos curtos, sem excesso de texto. Liste os elementos com marcadores para facilitar a leitura e fazer as informações parecerem mais enxutas.

A regra de ouro é incluir, no currículo simples, exatamente o que o recrutador busca. Obviamente, todas as informações devem ser verdadeiras e condizentes com seu perfil pessoal e profissional.

Criar um documento de apenas uma página é o ponto alto do currículo simples. Isso o torna dinâmico e demonstra sua habilidade de ser objetivo e sucinto, reduzindo o tempo de análise. Esse último item é fundamental, uma vez que o caça talentos pode eliminar um currículo em poucos minutos .

Potencialize sua recolocação no mercado fazendo o cadastro do currículo diretamente nos sites das companhias. Outra tática valiosa é manter o perfil em redes profissionais atualizadas.

Se está confuso sobre como construir um currículo simples de qualidade, use um modelo editável. Esse recurso te auxilia na hora de elaborar esse importante documento.

No mais, sempre o revise em busca de erros e pontos que devem ser melhorados, e reserve um tempo para construí-lo com calma e paciência.

Aplicando todas essas estratégias, sem dúvidas, seu currículo simples terá destaque e pontos extras no processo de recrutamento e seleção.