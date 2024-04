Os fãs dos Knicks dominam a Filadélfia, os 76ers perdem o jogo 4 em um ambiente doméstico, mas hostil

EUFoi um dia difícil para o Philadelphia 76ers e seus torcedores, já que o New York Knicks os derrotou em casa por 97-92 e assumiu a liderança da série por 3-1 na primeira rodada do Eliminatórias da Conferência Leste.

Não só foi uma derrota para os Sixers que os colocou à beira da eliminação, eles viram como os torcedores dos Knicks ultrapassaram o Wells Fargo Center e sua presença foi sentida durante todo o jogo.

Jalen Brunson teve um desempenho histórico para Nova York, mas Joel Embiid falhou ao tentar ajudar o time da casa e os torcedores visitantes o avisaram no quarto período.

Bruson marcou 47 pontos no jogo e os torcedores dos Knicks que viajaram para a Filadélfia começaram a gritar “MVP” constantemente, colocando ainda mais pressão sobre Embiid e os 76ers perto do final do jogo.

O New York recuperou de 12 pontos para assumir a liderança e os Sixers estiveram perto de recuperá-la, mas com boa defesa e apoio da torcida visitante.

Os fãs dos Knicks deixaram 76ers e Joel Embiid ouvirem

Assim que Nova York garantiu a vitória, os fãs dos Knicks começaram a gritar “f ** k Embiid” no saguão da arena, mas não foi a única coisa que fizeram.

Isso não foi apenas uma mensagem direta para seus rivais, mas na saída, os fiéis de Nova York vestiram a estátua da lenda da Filadélfia, Wilt Chamberlain, com uma camisa dos Knicks, do lado de fora do local.

O jogo 5 será disputado na terça-feira em Nova York, naquele que agora é um jogo de eliminação para o 76ers. A partida está marcada para as 19h, horário do leste, em um cenário de vitória obrigatória para a Filadélfia, já que eles esperam que os fãs dos Sixers apareçam assim como os fãs dos Knicks fizeram na estrada.