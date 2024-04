Os pais de TikToker Kyle Marisa Roth viram um vídeo preocupante antes de ela morrer

Kyle Marisa Roth deixou seus pais muito preocupados no dia em que ela foi encontrada morta – e foi por causa de algo que eles viram online, que foi repassado à polícia … TMZ descobriu.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, a polícia de Annapolis respondeu ao complexo de apartamentos de Kyle em 14 de abril, depois que um de seus pais ligou para o 911 para solicitar um cheque de bem-estar para sua filha… isso foi depois de não ter notícias dela por alguns dias .

O pai dela, Robertodisse à polícia que falou pela última vez com Kyle em 8 de abril – enquanto a mãe dela, Jacquie, disse que não falava com Kyle há meses. De qualquer forma… a mãe de Kyle disse que ficou alarmada com um certo vídeo que Kyle postou em 4 de abril – embora o motivo exato para isso não esteja claro.