Palco flutuante giratório de Justin Timberlake impressiona espectadores

Justin Timberlake iniciou sua nova turnê esta semana – e seu palco já é o assunto da cidade… porque desafia as leis da física que Newton trabalhou tanto para confirmar!

JT estreou um cenário incrível na segunda-feira para o primeiro show de sua turnê mundial Forget Tomorrow – que oficialmente terminou na parada inaugural em Vancouver, BC … impressionando a multidão na Rogers Arena com um enorme palco flutuante para sua apresentação de ” Espelhos.”

O final deste número em particular foi igualmente impressionante… já que a cantora foi filmada andando para trás enquanto o palco se dobrava para a posição vertical. Claramente, JT não tem medo de altura!!!

Claro, o único artista que me veio à mente para este palco flutuante não foi outro senão Kanye West – que implementou um design semelhante anos atrás, enquanto estava em turnê.

Como vocês sabem… Justin está agora em turnê depois de lançar seu último álbum, e isso vai até o final do ano. Ouvimos dizer que há muito interesse dos promotores em organizar uma turnê *NSYNC juntos… mas isso provavelmente acontecerá até que JT possa encerrar esse negócio atual.

Com base em quão legal o show dele parece por si só – você só pode imaginar o que eles possivelmente fariam com todos os outros caras… no mínimo, isso só molha o apetite das pessoas por boy bands.