Patrick Mahomes e sua filha Libra Esterlina recentemente compartilharam um momento adorável juntos no campo de golfe, como o Chefes de Kansas City o quarterback estava focado na tarefa em questão durante um evento de caridade para seu 15 e a Fundação Maomies.

Mahomeso Chefes‘ três vezes Super Bowl campeão no centro, estava em Las Vegas para um fim de semana de “golfe e retribuição” na sede de sua fundação Clássico de golfe de Vegas – e uma interação com Sterling, de três anos, capturado por sua esposa Bretanhaderreteu corações em toda a Internet.

Patrick Mahomes colocando a mão mais baixo do que o normal abraçando Brittany na gala do Time 100

Patrick é um jogador de golfe focado

Em uma série de fotos enviadas para Histórias do Instagram, Brittany Mahomes hilariamente narra a tarde de Sterling jogando golfe com Patrício. Primeiro, Sterling é vista se aproximando de Patrick – com um taco de golfe na mão – e ela é rapidamente silenciada por seu pai antes que ele tente acertar uma tacada.

A próxima foto mostra Patrick, com a mão direita no quadril, observando com um olhar confuso como “sentimentos se machucam‘, de acordo com sua mãe. Sterling se afastou de seu pai e está desviando o olhar da câmera.

Finalmente, Brittany compartilha uma foto com Sterling e seu irmão mais novo Bronze depois que a filha dos Mahomes “denunciou” o pai, enterrando a cabeça no ombro esquerdo da mãe.

A adorável sequência pode não ser uma lembrança feliz para Sterling agora, mas algum dia ela poderá relembrar com carinho como um momento compartilhado com seu pai superstar. Seus pais certamente se divertiram com isso.

Mahomes teve uma entressafra movimentada longe do campo de futebol, enquanto os Chiefs se preparavam para mais sucesso em 2024. Mahomes aprovou a classe de draft daquele gerente geral Brett Veach juntos, e ele também ficou encantado com a extensão do contrato de US$ 34 milhões de Travis Kelce, confirmada na tarde de segunda-feira.