Perdão de empréstimos estudantis: Como saber se seus empréstimos estudantis consolidados serão perdoados?

Tele Programa de perdão de empréstimos estudantis não foi aceito como Presidente Joe Biden pretendia que isso passasse. Nem todos os empréstimos estudantis foram perdoados, houve até um julgamento massivo que fez com que a administração Biden voltasse atrás em alguns dos detalhes deste programa de perdão de empréstimos estudantis. Há estudantes que decidiram consolidar os seus empréstimos estudantis, mas também querem saber se a consolidação dos seus empréstimos estudantis pode resultar no não perdão da dívida. Opções para consolidação de empréstimos estudantis irá variar dependendo se esses empréstimos foram consolidados em empréstimos diretos federais ou financiamento em empréstimos estudantis privados. Cada uma dessas opções tem suas próprias vantagens e desvantagens. Vamos discutir mais à medida que você continua lendo.

Consolidação de empréstimos federais para estudantes

Resumindo, seus empréstimos serão elegíveis para perdão depois de você ter pago 20 ou 25 anos. O perdão se aplica a todos nessa situação. Para as pessoas que possuem empréstimos federais para estudantes, elas terão a opção de combinar alguns ou todos os seus empréstimos em um Empréstimo Federal de Consolidação Direta. As pessoas que consolidam seus empréstimos não diretos em uma consolidação de empréstimos diretos, como o perdão de empréstimos de serviço público, podem ajudá-los a eliminar o saldo de seus empréstimos diretos após apenas 120 pagamentos qualificados ou 10 anos. Esta consolidação não reduzirá a taxa de juro da pessoa e quaisquer empréstimos diretos originais emitidos após 2006 também terão uma taxa de juro fixa.

No que diz respeito aos empréstimos estudantis privados, esta consolidação permite que as pessoas combinem todos ou alguns dos empréstimos estudantis privados e federais em um grande empréstimo de consolidação privado através de credores privados ou bancos. Esses empréstimos estudantis privados podem cobrar juros fixos ou variáveis ​​com base no seu histórico de crédito. Obviamente, isso se traduz na conclusão de que os juros dos empréstimos estudantis privados podem ficar bastante altos. Não que você conheça mais detalhes sobre o crédito estudantil consolidado, terá uma ideia melhor de como proceder.