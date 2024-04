Ryan Garcia e Devin Haney têm um momento de empurra-empurra “bêbado” no topo do Empire State Building

RYan Garcia e Devin Heney se encontraram no topo do Empire State Building e as coisas esquentaram a tal ponto que Heney empurrou e empurrou Ryan Garcia “bêbado”. Segundo Devin, em entrevista pós-empurrão, Garcia “ainda estava bêbado da noite passada”.

Ryan Garcia e Devin Haney brigam no topo do Empire State Building

Um vídeo vazou on-line onde a comitiva do lutador e os repórteres se reuniram no topo do Empire State Building para se enfrentarem antes da luta de sábado, que acontecerá no Barclays Center do Brooklyn.

Ryan Garcia festeja em clube de Nova York

Garcia chegou ao topo do prédio sem camisa e carregando uma mochila verde militar e caminhou até o rosto de Haney e começou a perguntar repetidamente sobre sua mãe: “Onde está sua mãe, vadia? ele disse mais de 6 vezes em 10 segundos.

Eventualmente, Devin Haney se cansou de suas perguntas e pressionou Garcia do rosto e empurrou-o com o resto do corpo, Garcia reagiu gritando com ele e buscando abrigo com sua comitiva.

Devin Haney dá entrevista pós-briga

Após a briga, Haney falou ao FightHub alegando que Garcia seria “executado” e que iria expô-lo pelo que ele é “Vou expô-lo, ele é um palhaço, uma fraude, ele não é real, ele não não leve isso a sério”.

https://www.youtube.com/watch?v=_580t2BHFBY

Quando questionado sobre Garcia aumentando, Haney afirmou que parecia maior do que antes, mas duvidava que fosse mais poderoso. Então ele foi questionado pelo repórter do FightHub como ele se sentia com seu peso, ao que ele respondeu que estava “Sentindo-me ótimo e incrível, crescendo na categoria de peso, confortável, melhor, mais rápido, mais forte“. ele concluiu.