SmackDown desliza para a direita sobre Bianca Belair no Draft de 2024 da WWE

EUUm movimento que enviou ondas de choque por todo o Universo WWE, o SmackDown tomou uma decisão monumental durante a rodada de abertura do Draft da WWE de 2024, selecionando ninguém menos que The EST, Bianca Belair, como sua primeira escolha geral.

2024 WWE Draft trouxe a emoção esperada para os fãs

O rascunho, que começou no último episódio de WWE Smackdowntestemunhou o diretor de conteúdo da WWE Triplo H e campeão indiscutível da WWE Cody Rodes revelando as escolhas para a rodada inaugural.

Com a ausência de Reinados Romanos do conjunto de elegibilidade, aumentou a expectativa sobre quem garantiria a cobiçada primeira seleção.

Em uma prova de seu talento incomparável e impacto inegável, Esmagar não perdeu tempo em garantir BelairUm ex CRU e Campeã Feminina do SmackDown.

Belair presença no marca azul tem sido nada menos que eletrizante e cativando o público com seu porte atlético e carisma.

CRU pegou Jey Uso com sua primeira escolha.

Uso é um dos RAW principais estrelas.

Ele está pronto para desafiar Padre Damião para o Campeonato Mundial de Pesos Pesados no Reação da WWE.

SmackDown segunda escolha da noite foi do NXT Carmelo Hayes.

Hayes é um ex Campeão NXT e Campeão Norte-Americano do NXT.

Na última escolha da primeira rodada, CRU escolhido Seth Rollins.

O lutador está se recuperando de uma cirurgia no joelho após sofrer uma lesão durante Wrestlemania 40.

Belair e Cargill, uma força a ser reconhecida

Ao longo de sua gestão no SmackDown Belair emergiu como uma das principais estrelas da marca, formando alianças dinâmicas e cativando o público ao lado da sensação emergente, Jade Cargill.

A parceria deles tem sido um ponto focal de Esmagarcom a dupla mostrando seu domínio no ringue.

Desde que sua aliança começou no Batalha Real, Belair e Cargill têm sido uma força a ser reconhecida, culminando em uma vitória triunfante em Wrestlemania 40.

Ao fixarem os olhos no Campeonato Feminino de Duplas da WWEa perspectiva de sua colaboração contínua despertou entusiasmo entre os fãs.

No entanto, com o projecto a abranger duas noites, o destino de Belair e Cargill está na balança.

Enquanto Belair lealdade a Esmagar agora está solidificado, Cargill aguarda seu destino em Segunda à noite crualevantando questões sobre o futuro da sua parceria.

À medida que a expectativa aumenta para Reação da WWEonde Belair e Cargill vai disputar o ouro de tag team contra Asuka e Kairi Saneo Guerreiros KabukiAs apostas nunca estiveram tão altas.

Com os olhos postos na glória do campeonato, Belair e Cargill estão preparados para deixar uma marca indelével no Cenário da WWE.