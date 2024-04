Teresa Weatherspoon revela seu plano para fazer a parceria de Angel Reese e Kamilla Cardoso funcionar

Céu de Chicago treinador Teresa Weatherspoon tem um grande trabalho em mãos, pois ela treinará ambos Anjo Reese e Kamilla Cardoso na WNBA na próxima temporada.

Muitas sobrancelhas se ergueram durante o Rascunho da WNBA quando a Sky decidiu redigir ambos Cardoso e Reesedois jogadores que não se conteram na rivalidade em quadra durante o NCAA temporada.

Angel Reese e Kamilla Cardoso testam química no primeiro dia do campo de treinamento Chicago Sky

No entanto, Weatherspoon tem seu próprio plano para garantir que a dupla conserte as barreiras e faça o melhor que puder no mesmo time, em vez de deixar sua rivalidade causar problemas para todo o time.

“Eles chegam com uma tremenda crença em si mesmos, sabendo o que podem fazer. Mas também entendem as pequenas coisas nas quais devem ser melhores. eles estão agora”, disse Weatherspoon.

Colher meteorológica acrescentou: “Se você realmente os assistiu, eles competem. A todo custo, eles querem vencer. Vêm de programas vencedores, eles são muito bem treinados. E eu gosto disso.”

Reese e Cardoso aguardam ansiosos pela temporada

Independentemente da rivalidade, Reese certamente está aproveitando os primeiros estágios de sua carreira no WNBA.

“Eu adoro uma treinadora que é impetuosa. Traz energia todos os dias. Você sabe o que vai conseguir dela. Ela vai tirar o melhor de você todos os dias. Você quer que alguém te empurre todos os dias para a grandeza porque eu não quero ter um dia ruim”, disse Reese.

Cardoso também tem cantado Colher meteorológica‘ elogia, dizendo: “Ela é uma treinadora incrível. Não gosto de comparar pessoas, mas gosto que seja muito parecido com o treinador Staley. Eles são grandes na família, são grandes em pequenos detalhes, e ela apenas nos responsabiliza. Então, isso é o que eu amo nela. Ela permanece fiel a si mesma, então, isso é incrível.”