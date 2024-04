Vídeo mostra YouTuber Anthony Vella quebrando o pescoço em acidente de parapente

Um YouTuber tem sorte de estar vivo depois de cair 25 metros em um acidente de parapente… que o deixou com vários ossos quebrados e praticamente paralisado no chão enquanto pedia ajuda.

2 testemunhas oculares vêm em auxílio de Anthony… ajudando-o a entrar em contato com os socorristas, bem como com sua esposa, Leandra. Anthony – que estava a cerca de 80 km/h antes de cair do céu – foi levado às pressas para o hospital… onde foi diagnosticado com fratura no pescoço, costas, pélvis e um braço quebrado. Seus ferimentos exigirão cirurgia.