Alec Baldwin relembra seus problemas com as drogas: a cocaína era como o café naquela época

Alex Baldwin é um dos atores mais reconhecidos Hollywood. O homem de 66 anos, com uma carreira cinematográfica invejável, conseguiu estrelar grandes projetos nas últimas décadas. No entanto, ele também passou por um período sombrio em que o álcool e as drogas tomaram conta de sua vida.

O americano falou sobre “Nosso caminho com Paul Anka e Skip Bronson” podcast sobre como foi aquela época de sua vida, principalmente quando ele teve um problema com cocaína.

“Tive um problema grave todos os dias durante dois anos. Acho que cheirei uma linha de cocaína daqui até Saturno”, disse Balduíno.

Ele e seus amigos “fizeram um nos anéis de Saturno, depois voltamos para casa – levamos de volta para casa. Quer dizer, a cocaína era como café naquela época. Todo mundo fazia isso o dia todo”.

No entanto, Alex Baldwin desistiu há quase 40 anos: “Eu discuto isso de vez em quando, quando faz sentido. Estou sóbrio há 39 anos. Fiquei sóbrio em 23 de fevereiro de 1985.”

Ao contrário da cocaína, no entanto, Balduíno sente falta do álcool: “Não sinto falta das drogas, mas sinto falta de beber. Gosto de beber.”

Alec Baldwin: Porque parei de usar drogas, meu consumo de álcool aumentou

“Como parei de usar drogas, meu consumo de álcool aumentou, o que dizem que vai acontecer. E isso aconteceu. Acabei de começar a beber”, acrescentou. Balduíno.

“Estou feliz por ter conseguido [sober] quando eu fiz, porque muitas pessoas não ficam sóbrias quando são jovens”,

Apesar da passagem do tempo, Palavras de Alec Baldwin mostra a importância de não cair em tentações uma vez cessado o consumo de drogas como álcool ou cocaína. Um exemplo de autoaperfeiçoamento em todos os sentidos da palavra.