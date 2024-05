Alexander Volkanovski declara José Aldo o peso pena GOAT

Alexander Volkanovski não está no topo da lista dos maiores pesos penas de todos os tempos.

Essa honra está reservada ao lendário José Aldo, segundo entrevista recente que Volkanovski concedeu ao evento principal. Com Aldo pronto para retornar à ação contra Jonathan Martinez neste sábado, no UFC 301, Volkanovski foi questionado sobre onde ele classifica o ex-campeão do UFC entre os melhores de todos os tempos a competir na categoria até 145 libras.

“Isso cabe a outras pessoas decidirem, mas para mim, se você for me perguntar, direi Aldo porque ele foi campeão por muito tempo”, disse Volkanovski. “É claro que as pessoas vão olhar para a competição e tudo mais, mas para ser campeão por tanto tempo as coisas dão errado. Você luta lesionado, tem muita coisa que pode dar errado, e ser campeão por tanto tempo é dizer alguma coisa. Ele também foi muito dominante como campeão, então respeito total ao Aldo.”

O reinado de Aldo como indiscutível número 1 do peso pena é reverenciado entre fãs e colegas, com o brasileiro conquistando o título World Extreme Cagefighting em 2009 e continuando a defender esse cinturão quando foi promovido ao título do UFC em 2011. No total, Aldo colecionou nove defesas consecutivas de título antes da derrota para Conor McGregor no UFC 194.

No UFC 200, em julho de 2016, Aldo conquistou o cinturão interino ao derrotar Frankie Edgar, depois recuperou o status de indiscutível quando McGregor desocupou sua parte no título. Aldo competiu no peso pena até maio de 2019, quando foi derrotado por Volkanovski. A derrota fez com que Aldo caísse para o peso galo.

Volkanovski se lembra bem do duelo com Aldo.

“Foi uma loucura”, disse Volkanovski. “Eu obviamente tinha um plano de jogo, sabíamos no que ele era bom, porque ele é muito bom. Ele é tecnicamente bom, faz tudo certo, então porque eu sei o quão bem treinado ele é, tive que tentar usar isso contra ele – o que parece tão estranho, usar a boa técnica de alguém contra eles. É tudo simples, você faz um movimento, ele sabe exatamente onde precisa estar, então tive que usar isso contra ele.

“Mas ele tem uma contração tão rápida e ainda é – mesmo agora, com a idade que tem e há quanto tempo está no jogo, ele ainda tem uma contração tão rápida. Lembro-me daqueles momentos em que pensei, ‘Sim, esse soco está acertando’. Eu estava na metade do meu soco, eu sei quando ele vai acertar, e ele ainda sairia do caminho. Eu fico tipo, ‘Que diabos?’ Isso só mostra o quão louco e explosivo aquele cara é.”

Aldo parece prestes a se aposentar definitivamente das competições de MMA após este fim de semana. A luta de Martinez marca a última luta do atual contrato de Aldo com o UFC e ele deve retornar ao boxe independentemente do resultado de sábado.

Caso esta seja a última vez que Aldo faz a paralisação do UFC, ele sai com um legado incontestável, que inspirou uma geração de lutadores mais leves. Incluindo Volkanovski.

“Obviamente, sua técnica e habilidade sempre serão algo que você apreciará”, disse Volkanovski. “Mas ele sendo um campeão tão respeitoso, é assim que gosto de ser. Acho que ele é moralmente correto, acho que ele é simplesmente respeitoso. Ele é como um campeão deveria ser, e isso foi algo que eu realmente apreciei e me fez querer ser um grande campeão também. Acho que sempre serei respeitoso, é assim que eu sou, mas é tão bom ver alguém como ele sendo o campeão porque é algo que você pode respeitar e que as pessoas realmente apreciam.”