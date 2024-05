Basquete feminino de fantasia: fatos versus sentimentos sobre Clark, Plum e mais

Ursos vs. Packers. Kendrick x Drake. Samantha contra o resto do elenco do SATC.

As rivalidades são incríveis.

A oportunidade de assistir inimigos equilibrados batalhando apaixonadamente sempre cria arrepios e emoções. Essa excitação aumenta tão naturalmente quanto rapidamente, muitas vezes resultando em uma enxurrada de atividades adjacentes. Quer influencie tendências nas redes sociais, inspire lojas de camisetas no Etsy ou promova conversas acaloradas na hora do jantar, a carne bovina é boa para os negócios.

Recentemente, o futebol feminino experimentou um grande crescimento, em grande parte devido ao jogo acirrado de Caitlin Clark e Angel Reese. A audiência da tão esperada revanche do jogo do campeonato nacional feminino de 2023 atraiu mais de 16 milhões de telespectadores em seu pico. São mais olhos atraídos do que qualquer jogo de basquete (universitário ou profissional) desde as finais da Conferência Leste da NBA de 2018 (Cavaliers vs. Celtics). Acho que podemos ver você, afinal.

Jogue basquete fantasia WNBA O Basquete Feminino Fantasy já está aberto! Crie ou participe de uma liga hoje para começar. Cadastre-se gratuitamente!

Os momentos de expansão nos esportes – aqueles que transbordam para o zeitgeist, impulsionando os limites do interesse – não se materializam simplesmente do nada. Eles exigem talento de elite e investimento proporcional. É assim que acontece a adesão.

Estamos interessados ​​em ver Clark quebrar recordes porque ela se atreveu a quebrá-los – e porque um pesquisador se preocupou em rastrear os números.

Estamos intrigados com o que Reese usou no Met Gala porque ela tem a capacidade de se virar e registrar 13 pontos em seu segundo jogo de pré-temporada – e porque um assistente da Vogue teve o bom senso de incluí-la na lista de convidados.

Estamos nos perguntando se o Liberty pode acabar com o domínio do Ace porque Nova York teve a audácia de construir um super time – e porque as casas de apostas da ESPN BET decidiram postar uma proposta de futuros.

Esse relacionamento não é antagônico como uma rivalidade, mas exige idas e vindas semelhantes para gerar sucesso. É isso que torna o jogo de fantasia da ESPN tão divertido. Ao elaborar um elenco, os usuários ganham uma conexão com os jogadores de seu elenco. Os gestores estão expostos a jornadas pessoais, narrativas e feitos atléticos que talvez não estivessem anteriormente no seu radar.

O W está vivo com essa energia e comprometimento muito antes de a atual classe novata se inclinar para negócios NIL ou ganhar seguidores sociais gigantes. Sabemos o nome de Caitlin Clark porque Maya Moore arremessou com muita força. Através da fantasia, não podemos apenas assistir a próxima geração dividir a quadra com seus heróis, mas também investir pessoalmente na histórica passagem da tocha.

Então você está pronto? É hora de esboçar, ajustar e repensar nosso caminho para novos fãs e diversão.

Caitlin ClarkG, febre de Indiana

Se a pressão produzir diamantes, Clark ficará congelado. Pode não haver um novato praticando qualquer esporte ou entrando em qualquer liga cujo padrão seja mais alto. Por exemplo, Caleb Williams está atualmente apresentando as chances mais curtas para ganhar o NFL Offensive Rookie of the Year (na ESPN BET) em +185. Enquanto isso, Clark é o (mega) favorito WNBA ROY, com probabilidades de -750. Ambos os atletas quebraram recordes universitários, mas o domínio de Clark não apenas sugere prosperidade profissional, mas exige apenas excelência.

Então, estamos sendo realistas em nossas expectativas? Clark conseguirá terminar como um dos 10 melhores produtores de fantasia em seu esforço de estreia?

Bem, vamos nos aprofundar nessa histórica carreira universitária. Durante seu tempo em Iowa, Clark se tornou o primeiro jogador na história da Divisão I (masculina ou feminina) a atingir 3.000 pontos e 1.000 assistências. Sua tendência para distribuir moedas poderia trazer valor imediato. Clark teve média de 8,2 APG (assistências por jogo) como Hawkeye. Curiosamente, Ticha Penicheiro detém o recorde de maior APG registrado por um novato em uma temporada da WNBA com 7,5 APG (1998). No entanto, espera-se uma regressão do jogo universitário para os profissionais. The Fever conseguiu uma média de pelo menos 5 APG em três instâncias distintas (Julie Allemand em 2020 e Erica Wheeler em 2019 e 2023).

Escolhas dos editores 2 Relacionado

A pontuação de Clark pode levar algum tempo para ser traduzida no próximo nível. Apenas três jogadoras na história da WNBA – A’ja Wilson, Seimone Augustus e Cynthia Cooper – registraram 20 PPG em suas campanhas de primeiro ano. Tamika Catchings detém o recorde de estreante do Fever para PPG em uma temporada de 18,6 (2002). Além disso, Clark dividirá a quadra com Aliyah Boston, Kelsey Mitchell e NaLyssa Smith. Ela pode ficar no chão por 30 minutos por jogo, mas não vai dar todos os arremessos.

O jogo de fantasia da ESPN concede um ponto de fantasia para cada ponto, arremesso de 3 pontos e assistência. Portanto, embora o talento de Clark como atiradora de longo alcance seja a parte mais comentada de seu jogo, é sua capacidade de brilhar como facilitadora que ajuda a impulsionar sua produção de fantasia. Um resultado entre os 10 primeiros parece elevado, mas uma média de 30 pontos de fantasia por jogo parece razoável.

Alyssa Thomas, F, Connecticut Sun

Thomas fez um esforço hercúleo, terminando em segundo lugar na votação de MVP e levando o Sun a uma era sem Jonquel Jones no ano passado. O produto de Maryland registrou uma campanha de carreira, classificando-se entre os três maiores produtores da liga em rebotes por jogo (9,9), assistências por disputa (7,9) e roubos de bola por partida (1,8). Ela se tornou a primeira jogadora a terminar como líder da WNBA em total de assistências e total de rebotes em uma temporada. Além disso, Thomas registrou um recorde da liga de 28 duplas duplas e 6 triplas duplas. Sua eficácia em tantas áreas resultou em um resultado entre os cinco primeiros para gerentes de fantasia.

O que Thomas conseguiu em uma década de sua carreira profissional foi simplesmente notável. É importante notar, entretanto, que Connecticut perdeu Brionna Jones devido a uma ruptura no tendão de Aquiles aos 13 jogos da temporada. Jones esteve a todo vapor no campo de treinamento e registrou 10 minutos na ação de pré-temporada do time contra o Liberty. Embora ela possa estar com uma ligeira restrição de minutos em maio, presume-se que Jones tenha se recuperado totalmente. Seu retorno deverá exigir menos de Thomas e resultar em uma ligeira redução no tempo de jogo. Portanto, não é realista esperar outro resultado entre os cinco primeiros no Fantasy do atacante de 32 anos.

Nneka Ogwumike, F, Tempestade em Seattle

Ogwumike, 33, tem arrasado na quadra desde que entrou na liga em 2012. Oito vezes All-Star, ela não mostra sinais de desaceleração. Isso é uma coisa boa para o Storm, um time ao qual ela se juntará depois de passar toda a sua carreira de 12 anos em Los Angeles com o Sparks.

E Ogwumike também fez valer a última temporada. Ela está saindo de uma das temporadas mais produtivas de sua carreira, postando números que rivalizam com seus esforços de MVP em 2016. Média de 19,1 pontos por jogo (6º lugar no geral), 8,8 rebotes por disputa (6º lugar no geral) e 2,7 assistências por partida, Ogwumike emergiu como o oitavo jogador mais produtivo do Fantasy.

Embora 2023 estivesse em alta, não é uma campanha atípica. Ogwumike prosperou como modelo de consistência, registrando uma porcentagem de arremessos de mais de 50 por 12 temporadas consecutivas. Na verdade, a lendária Sylvia Fowles é a única outra jogadora na história da WNBA a acertar 50% dos seus arremessos em mais temporadas (15). O corpo do trabalho de Ogwumike sugere que ela continuará balançando e coletando pranchas até chegar ao top 15 de fantasia.

Marina Mabrey, G, céu de Chicago

Mabrey emergiu como uma escolha popular na primavera passada. Esperava-se que o produto Notre Dame, que vinha de um esforço de carreira com os Wings, mantivesse um papel de destaque na reconstrução do Sky. Mabrey entregou, alcançando (novos) recordes de carreira em pontos por jogo (15,0) e arremessos de 3 pontos feitos (2,3). Como resultado, ela acumulou 1.000 pontos de fantasia no total e terminou como a 25ª jogadora de fantasia mais produtiva.

A subida também não parece ter atingido o seu pico. A consistência, especialmente além do arco, tem sido uma marca registrada de Mabrey. Na verdade, ela é uma das quatro jogadoras a conseguir pelo menos 60 cestas de 3 pontos em cada uma de suas últimas três campanhas. Além disso, o PPG de Mabrey aumentou a cada temporada, passando de 4,0 em 2019 para 15,0 em 2023.

As saídas de Kahleah Copper (negociada com a Mercury) e Courtney Williams (assinado com a Lynx) e as subsequentes chegadas de Reese e Kamilla Cardoso não devem afetar negativamente a produção de Mabrey. Em vez disso, a presença dos novatos poderia permitir rebotes mais defensivos e contra-ataques rápidos, aumentando o ritmo de jogo do time (o Sky foi o quinto time mais lento em 2023) e a eficiência de Mabrey. Considere o jogador de 27 anos uma escolha sólida na quinta rodada (liga de seis times) para fins de fantasia.

Kelsey Plum, G, Las Vegas Ases

Plum se materializou como uma das estrelas mais brilhantes da liga depois de abrir caminho para uma fuga em 2022. Como tal, as expectativas eram compreensivelmente altas no início da primavera passada. Os números de Plum regrediram, no entanto, à medida que os pontos por jogo do produto de Washington diminuíram de 20,2 para 18,7 PPG. Os investidores de fantasia que esperavam outro resultado entre os cinco primeiros parecem ter esfriado em relação ao duas vezes All-Star, permitindo que Plum caísse para a terceira rodada da maioria dos draft. Isso parece uma reação um tanto instintiva, no entanto.

Embora os números de contagem de Plum tenham caído, ela na verdade registrou a temporada mais eficiente de sua carreira de seis anos. O jovem de 29 anos postou 48 FG% e teve média de 1,1 SPG, o melhor da carreira. Além disso, Plum conquistou 16 jogos de 20 pontos no ano passado, totalizando 35 partidas desse tipo nas últimas duas temporadas. Para contextualizar, essa é a quinta maior partida com mais de 20 pontos feita por qualquer jogador da WNBA durante esse período. Finalmente, a precisão de Plum no centro da cidade continuou a deslumbrar, ao acertar pelo menos 95 arremessos de 3 pontos em tentativas consecutivas.

Entrando em um ano de contrato com uma equipe preparada para fazer história com uma potencial tripla, Plum espera continuar sendo um produtor importante. Sua comprovada habilidade como atirador dinâmico de longo alcance oferece aos gerentes de fantasia vantagens testadas pelo tempo. Ela pode não superar suas estatísticas de 2022, mas é provável que flerte com elas, projetando-se como uma das 10 melhores opções de fantasia.

Siga Liz nas redes sociais: @LizLoza_FF