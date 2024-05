Caitlyn Jenner diz que ‘deporta’ manifestantes LGBT pró-Palestina para o Irã ou Gaza

O ex-atleta olímpico emitiu uma opinião forte sobre todas as manifestações que acontecem nas universidades americanas – especialmente aquelas que usam imagens LGBTQ+ como forma de se solidarizar com o que está acontecendo em Gaza.

Eu coletei os clipes mais estranhos e alarmantes do confronto do acampamento Cal Poly Humboldt com a polícia na noite passada. Descrevi este grupo como a Família Manson encontra o Weather Underground.

Especificamente, ela comentou sobre um vídeo de manifestantes em Cal Poly Humboldt – onde os estudantes eram solicitados a se dispersar… com um deles girando em torno de um guarda-chuva com as cores do arco-íris.