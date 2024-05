O desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly participou pela primeira vez, nesta segunda-feira (13), da sessão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), como substituto. O magistrado atuará nos processos do desembargador Alcides Gusmão da Silva, que está em período de férias.

A desembargadora Silvana Lessa Omena assume como corregedora do Tribunal até o fim do período de férias do desembargador Alcides Gusmão.