Feliz Dia das Mães: As 30 melhores frases para dizer Feliz Dia das Mães para sua mãe hoje

Cquando se trata de comemorar as mulheres incríveis que nos trouxeram a este mundo, por que limitar o amor a apenas um dia? Afinal, devemos cada momento de nossas vidas à sua alegria, à sua dor e aos seus esforços incansáveis.

Vamos ser sinceros, um simples agradecimento não resolve. Nossas mães merecem infinita gratidão e admiração, muito além dos clichês. Eles são os verdadeiros super-heróis do nosso mundo, sagrados em todos os sentidos. Por isso dedicamos um dia inteiro para homenageá-los, mas por que parar por aí?

Se você está lutando para encontrar as palavras perfeitas, esta Dia das Mães, não se preocupe, nós ajudamos você. Aqui está uma coleção de citações atenciosas repletas de sabedoria. Esteja você escrevendo um cartão sincero, escolhendo um presente significativo ou apenas passando um tempo com ela, essas palavras certamente mostrarão o quanto você a ama e respeita. Comemore o Dia das Mães com estilo e lembre-se, todo dia é uma chance de dizer “Obrigado, mãe!”

Os históricos

“Nenhum homem é pobre se tiver uma mãe piedosa.” – Abraham Lincoln

“O coração de uma mãe é um abismo profundo, no fundo do qual você sempre encontrará o perdão.” – Honra de Balzac

“O amor de mãe é o combustível que permite a um ser humano normal fazer o impossível.” – Marion C. Garretty

“A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo.” – Willian Ross Wallace

“Deus não poderia estar em todos os lugares e, portanto, ele criou as mães.” – Rudyard Kipling

Os Populares

“Não há influência tão poderosa quanto a da mãe, mas a próxima em eficácia é a do professor.” – Sarah Josepha Hale, autora de Mary Had a Little Lamb.

“Eu me perguntei se meu sorriso era tão grande quanto o dela. Talvez tão grande. Mas não tão bonito.” – Benjamin Alire Senz

“Seu carinho é meu bem, querida mãe, em minha vida você foi e será o refúgio de todas as minhas tristezas e o berço do amor e da verdade.” – Oswaldo Farrs

“Quando você é mãe, você nunca está realmente sozinha em seus pensamentos. Uma mãe sempre tem que pensar duas vezes, uma vez para si mesma e outra para seu filho”. – Sofia Loren

Prosa expressiva

“Todas as mulheres se tornam como suas mães. Essa é a tragédia delas. Nenhum homem o faz, e isso é dele.” – Oscar Wilde

“A palavra mais bonita nos lábios da humanidade é a palavra “Mãe”, e o chamado mais bonito é o chamado de “Minha mãe”. Khalil Gibran

“Crescer não significa nada para uma mãe. Uma criança é uma criança. Eles ficam maiores, mais velhos, mas crescem? O que isso significa? No meu coração, isso não significa nada.” – Toni Morrison, escritora americana

“Aos olhos de uma criança, a mãe é uma deusa. Ela pode ser gloriosa ou terrível, benevolente ou cheia de ira, mas ela comanda o amor de qualquer maneira. Estou convencido de que este é o maior poder do universo.” – NK Jemisin, Os Cem Mil Reinos

“Crianças são facas, minha mãe disse uma vez. Elas não têm a intenção, mas cortam. E ainda assim nós nos agarramos a elas, não é? Nós as apertamos até o sangue fluir.” – Joanne Harris, a garota sem sombra

Se você não tiver inspiração