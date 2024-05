Fotos de Cassie mostram ferimentos na estreia do filme, dias após o ataque a Diddy

Diddy ex Cássia pareciam estar apresentando lesões corporais enquanto assistiam à estreia de um filme chamativo em Los Angeles, apenas 2 dias depois de sua agora notória surra em 2016, capturada pelas câmeras de vigilância do hotel.

Confira essas imagens de 7 de março de 2016… Diddy e Cassie estavam vestidos com esmero enquanto posavam para fotos no tapete vermelho para a abertura de um filme que ela estrelou chamado “The Perfect Match”.

Como qualquer casal normal, eles estavam lado a lado e de mãos dadas, mas um olhar mais atento às extremidades de Cassie mostrou sinais bem escondidos do que havia acontecido com ela – embora fortemente cobertos por maquiagem, havia marcas leves e hematomas nos braços de Cassie. e pernas.

Embora não possamos ter certeza do que causou essas marcas – não é um grande salto conectá-lo ao vídeo de segurança de Diddy agredindo brutalmente Cassie no InterContinental Hotel de Los Angeles dias antes. A julgar pela brutalidade, não seria exagero pensar que os ferimentos de Cassie vieram daquele ataque.

O magnata da música foi visto com uma toalha na cintura correndo atrás de Cassie, que havia fugido do quarto de hotel momentos antes.

Diddy alcançou Cassie no elevador e a derrubou no chão. Ele então a chutou violentamente e a arrastou pelo corredor antes de jogar um vaso nela.

Então, em novembro de 2023, Cassie entrou com uma ação judicial contra Diddy com alegações impressionantes de estupro e tráfico de pessoas, bem como um relato detalhado da surra do InterContinental. Mas Diddy rapidamente resolveu o processo com Cassie sem admitir culpa.