MPAL empossa três servidoras para o cargo de analista da área jurídica – Ministério Público do Estado de Alagoas

Gabrielle Teixeira, Renata Cavalcanti e Juliana Almeida foram empossadas nesta quarta-feira (08) pelo procurador-geral de Justiça, Lean Araújo. As mais novas servidoras do Ministério Público de Alagoas (MPAL) atuarão no cargo de analista da área jurídica, reforçando o quadro de pessoal da instituição.

“Esse é um momento importante para vocês, servidoras empossadas, e para nós, pois, com a chegada de mais pessoas, estamos conseguindo consolidar a estrutura administrativa do Ministério Público de Alagoas. A expectativa é que até o dia 18 de agosto o cenário esteja consolidada”, declarou o PGJ Lean Araújo.

Para a servidora Gabrielle Teixeira, a posse no MPAL não representou apenas uma mudança na sua carreira, mas também na sua vida pessoal. Há 10 anos morando no Pernambuco, ela mudou-se recentemente para Alagoas, onde estará mais próxima da sua família e do seu marido, o também servidor Lucas Falcão, que foi empossado em abril.

“Eu e meu marido estamos há 10 anos juntos e separados, pois estávamos trabalhando em estados diferentes. Trabalhar aqui no Ministério Público é um sonho, não só de realização profissional, mas também pessoal, pois estarei com o meu marido. Vamos estar todos juntos, eu, ele e o bebê que estamos esperando. O MP uniu vários propósitos de uma vez só”, celebrou a servidora.

Boas-vindas

Quem também recepcionou as analistas jurídicas durante a posse foi o corregedor-geral do MPAL, procurador de Justiça Maurício Pitta. Ele desejou uma boa jornada às servidoras, destacando que a chegada delas é muito positiva para a instituição.

“Vocês vêm nos ajudar e o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público é muito importante. São novas mentes, com novas ideias. Isso é muito bom. Nós é que agradecemos a vocês por estarem aqui hoje se juntando a nós”, afirmou.

Também participaram da solenidade de posse a diretora de Recursos Humanos, Dilma Queiroz; o vice-presidente do Sindicato dos Servidores do MPAL, Diogo Lessa; e as promotoras de Justiça Adriana Gomes e Cintia Calumby.