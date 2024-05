Precedente mostra que Ryan Garcia pode ser suspenso por dois anos por teste positivo de Ostarine

AO mundo do boxe cambaleia com o teste positivo de Ryan Garcia para Ostarine, ecos do passado escândalos de doping ressurgir, lançando luz sobre as possíveis consequências que aguardam o jovem boxeador.

Que proibições foram emitidas para Ostarine?

García situação reflete a dos ex-campeões Lucian Bute e Amir Khan, que enfrentaram penalidades severas por violarem as regulamentações antidoping.

Boxeador canadense Lucian Bute carreira deu uma guinada dramática em 2016, quando ele testou positivo para Ostarine Depois de uma WBC super-médios luta pelo título contra Jack Badou.

As consequências de Bute’s a violação de doping foi rápida e grave, com o resultado da luta alterado para uma vitória por desqualificação para Jack.

Bute’s alegações subsequentes de inocência, atribuindo a substância proibida a suplementos contaminados, não conseguiram mitigar os danos à sua reputação.

Da mesma forma, o ex-campeão mundial Amir Khan se viu envolvido em polêmica após testar positivo para Ostarine após uma luta de alto nível com Kell Brook em 2022.

O boxeador britânico proibição de dois anos de todos os desportos serviu como um forte lembrete das repercussões do doping no atletismo profissional.

de Khan queda, juntamente com Bute’s legado manchado, serve como um alerta para atletas tentados a buscar vantagens injustas por meio de substâncias proibidas.

A reputação de Ryan Garcia pode ser manchada para sempre

Agora, Ryan Garcia está numa encruzilhada enquanto lida com as consequências do seu próprio escândalo de doping.

As ramificações de García O teste positivo vai muito além dos limites do ringue de boxe, levantando questões sobre integridade, fair play e o futuro do esporte.

Como Bute e Cã antes dele, García enfrenta a perspectiva de uma suspensão prolongada das competições, ameaçando atrapalhar sua carreira promissora e manchar seu legado no esporte.

García foi rápido em descartar o teste positivo, alegando inocência por tomar medicamentos para PED antes de sua briga com Devin Haney.

Em um vídeo postado em X, García disse “Todo mundo sabe que eu não trapaceio… Nunca tomei esteróide… Nem sei onde conseguir esteróides. … Quase não tomo suplementos. Grandes mentiras, dei uma surra nele.”