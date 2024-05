Rampage Jackson acredita que Stipe Miocic venceu Jon Jones: ‘Sinto que ele pode não ter queixo’

Quinton “Rampage” Jackson acredita que Jon Jones está em apuros.

No outono passado, Jones deveria defender seu título dos pesos pesados ​​do UFC contra o ex-campeão Stipe Miocic no UFC 295; no entanto, Jones machucou o músculo peitoral e foi forçado a abandonar a luta. Agora, Jones planeja retornar ainda este ano para finalmente lutar contra Miocic.

O plano de Jones recebeu fortes críticas, visto que Miocic, de 41 anos, não luta há três anos e não vence uma luta há quatro, mas mesmo assim Jones persiste. Mas de acordo com seu ex-oponente Jackson, a determinação inabalável de Jones em lutar contra Miocic pode acabar saindo pela culatra para ele.

“Acho que você será o primeiro a vencê-lo”, disse Jackson a Miocic no podcast JAXXON. “Eu simplesmente sinto que ele pode não ter queixo, baseado na forma como ele luta. Ele torna tão difícil para as pessoas chegarem perto o suficiente para dar um soco nele. Todo o seu estilo era colocar os dedos nos seus olhos e chutar seu joelho para trás – mantendo você longe dele. Ele mantém você à distância onde ele quer. Você é um cara mais alto e tem braços mais longos do que a maioria das pessoas com quem ele luta. Não acho que ele possa fazer tudo isso com você.

Miocic concordou, dizendo a Jackson que pretende esperar o tempo que for necessário para conseguir a luta de Jones e que, quando isso acontecer, ele tem exatamente o plano de perturbar o ex-campeão dos meio-pesados.

“Cem por cento”, disse Miocic. “Além disso, apenas não deixe que ele dite o que quer. É qualquer lutador, não apenas Jon Jones. Não os deixe fazer o que querem, porque se você deixá-los fazer o que querem, esse será o fim do caminho para você. Você está fodido.

E é isso que Jackson acredita que fez a diferença em sua luta com Jones anos atrás. “Rampage” foi a primeira defesa de título dos meio-pesados ​​de Jones, no UFC 135 em 2011. Ele não foi muito competitivo, perdendo por mata-leão no quarto round – algo que Jackson atribui a seus próprios erros.

“Foi isso que aconteceu comigo”, disse Jackson. “Eu fiquei fodido naquela luta. Foi tudo minha culpa. Treinei muito duro para Jon Jones. Essa foi a primeira luta em que tive excesso de confiança: ‘De jeito nenhum esse garoto vai me vencer.’ Eu treinei pra caramba. Eu estava na melhor forma, 99 por cento, quase sem lesões. Foi uma sensação boa.”

Embora nada tenha sido anunciado ainda, o campeão dos pesos pesados ​​​​revelou recentemente que está quase pronto para voltar à ação, dizendo que tem uma data em mente e um acordo verbal para seu eventual confronto com Miocic este ano.